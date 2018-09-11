Eskişehirli sanayicilerden örnek davranış

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir Sanayi Odasının (ESO) öncülüğünde bir araya gelen sanayiciler, Eskişehir Halis Toprak Çocuk Yuvası'nda barınan çocukları tatile gönderdi.
ESO'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Eskişehir Halis Toprak Çocuk Yuvası'nda barınan çocuklar ve öğretmenleriyle görüşen sanayiciler, çocukların en çok "deniz tatili" istediğini belirledi.
Bunun üzerine harekete geçen sanayiciler, kurumda kalan 30 çocuğun Antalya'nın Manavgat ilçesine bağlı Side Mahallesi'ndeki 5 yıldızlı bir otelde tatil yapmasını sağladı.
Gelecek yıl ise kurumda kalan tüm çocukları deniz tatiline gönderme kararı alan ESO üyesi sanayiciler, yuvada kalan çocuklar için başka projeler de üretmeyi planlıyor.
Barış Atay'dan Nihat Doğan'a: Sapık herif
Sosyal medyayı sallayan paylaşım: Havalimanında yarım litre su 6, bir bardak çay 9 lira!
İYİ Parti'de bir deprem daha! Hepsi istifa etti
İzmir'de AK Parti ile CHP'liler arasında 'gaz çıkarma' tartışması
Bülent Ersoy'un eski hali görenleri şoke etti!
9 aylık hamile olduğunu hastanede öğrendi!
ABD Florence Kasırgası'na hazırlanıyor: 1 milyon kişi tahliye edilecek
Rusya Soğuk Savaş'tan bu yanaki en büyük tatbikata hazırlanıyor
Her yıl teşekkür alan öğrencinin İmam Hatip isyanı: Psikolojik olarak sıkıntı yaşıyorum
MEB'den karma eğitimle ilgili dikkat çeken değişiklik! O madde kaldırıldı
Muharrem İnce'den canlı yayında tartışılacak sözler: Ziya Selçuk'un başarılı olma ihtimali trilyonda sıfır
Kırklareli'nde vahşet! Genç çifte kanlı infaz
Okuyucu Yorumları 0 yorum