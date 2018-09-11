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Eskişehirli sanayicilerden örnek davranış

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.09.2018 12:00 | Son Güncelleme

ESO üyesi sanayiciler yuvada barınan 30 çocuğu tatile gönderdi

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir Sanayi Odasının (ESO) öncülüğünde bir araya gelen sanayiciler, Eskişehir Halis Toprak Çocuk Yuvası'nda barınan çocukları tatile gönderdi.

ESO'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Eskişehir Halis Toprak Çocuk Yuvası'nda barınan çocuklar ve öğretmenleriyle görüşen sanayiciler, çocukların en çok "deniz tatili" istediğini belirledi.

Bunun üzerine harekete geçen sanayiciler, kurumda kalan 30 çocuğun Antalya'nın Manavgat ilçesine bağlı Side Mahallesi'ndeki 5 yıldızlı bir otelde tatil yapmasını sağladı.

Gelecek yıl ise kurumda kalan tüm çocukları deniz tatiline gönderme kararı alan ESO üyesi sanayiciler, yuvada kalan çocuklar için başka projeler de üretmeyi planlıyor.

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Eskişehir Eskişehir Sanayi Odası

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