Eskişehirspor’da 2 yıllık imza

Eskişehirspor’un genç oyuncularından Bedirhan Altunbaş sözleşmesini 2 yıl daha uzattı.

Eskişehirspor yeni sezon öncesi iç transferlerde imzaları atmaya devam ediyor. Son olarak sözleşmesi sona eren genç sağ bek Bedirhan ile Eskişehirspor arasındaki pürüzler ortadan kalktı. 20 yaşındaki futbolcu tesislerde Kulüp Başkanı Osman Taş ile birlikte düzenlenen imza töreniyle kendisini 2 yıl daha Eskişehirsporlu yapan imzayı attı. Eskişehirspor’da sözleşmesi sona eren Halil İbrahim Öner’in ardından Bedirhan da takımda kalmış oldu. Öte yandan iç transferde görüşmeler devam ederken yönetim, puan silme tehlikesine karşı yoğun bir şekilde mücadele ediyor.



