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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 101. son bölüm izle: Yaşar, Reşit'ten intikamını böyle aldı!

DİZİ HABERLERİ  | 02.05.2018 07:39 | Son Güncelleme

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 101. son bölümü, izleyenleri atv ekranına kilitledi. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz son bölümde Reşit'in tuzağına düşen Fikret ile Hızır, baskından kurtulmayı başardılar. Bunun üzerine harekete geçerler ve Fahri'nin kurduğu plan ile Reşit'in yaralamayı başarırlar. Reşit, yaralı olarak kaçmayı başarır. Reşit'in tedavisi için Derya'yı kaçırınca yakayı ele verirler ve Yaşar intikamını alır. İşte Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 101. son bölümü...

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 101. son bölüm izle: Yaşar, Reşit'ten intikamını böyle aldı!

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 101. son bölümü, dün akşam atv ekranında EDHO hayranları ile buluştu. Nefesleri kesen, soluk soluğa geçen Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz son bölümünde Reşit'in kurduğu tuzağın içine düşen Hızır ve Fikret, sağ olarak kurtulmayı başardılar. Bunların arkasında Ünal'ın olduğunu düşünen Kimsesiz Yaşar, "Ünal dostumuz değil" diyerek düşman listesine aldığını ilan etti. Daha sonra ise Fahri, Reşit'i yakalamak için bir plan yaptı ve uyguladılar. Reşit'i ansızın yakaladılar fakat yaralı olarak kaçmasını engelleyemediler.

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz son bölümde yaralı olarak kaçan Reşit'in tedavisi için doktor arayan Kudret, Yaşar'ın eski sevgilisi Derya'yı kaçırdı. Bunun üzerine takibe başlayan Yaşar ve Hızır, ekibi ile birlikte Reşit'in olduğu mekanı buldular. Derya'yı rehine alan Reşit, köşeye sıkışır. Kudret ise bu olayları uzaktan çaresiz bir şekilde izler. Arka taraftan giren Yaşar ise Reşit'in kafasına sıkarak intikamını almış olur.

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Duyduklarının ardını arkasını soruşturmadan soluğu galeride alan Şahin Ağa, istemeden Reşit'in oyununa alet olmuş, Çakırbeyliler ve dostlarının tuzağa düşmesine sebebiyet vermiştir. Bir kez daha düşman namlusunun ucunda kalan Hızır'ın artık ihtiyacı olan tek şey bir mucizedir.

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz son bölüm izle

Diğer tarafta Fikret pusuya düşmüştür. Tek hamleyle herkesi bitirmeyi amaçlayan Reşit'in planı tıkır tıkır işlerken Fikret'in düştüğü pusudan sağ kurtulması çok zordur. Tüm dengeleri değiştirmeye yönelik yapılan bu ince hesapların arkasında büyük bir güç olduğu şüpheleri kuvvetlenirken, yaşanan çatışmaların ardından oklar yine Ünal Kaplan'ı işaret edecektir.


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