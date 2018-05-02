Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 101. son bölüm izle: Yaşar, Reşit'ten intikamını böyle aldı!

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 101. son bölümü, dün akşam atv ekranında EDHO hayranları ile buluştu. Nefesleri kesen, soluk soluğa geçen Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz son bölümünde Reşit'in kurduğu tuzağın içine düşen Hızır ve Fikret, sağ olarak kurtulmayı başardılar. Bunların arkasında Ünal'ın olduğunu düşünen Kimsesiz Yaşar, "Ünal dostumuz değil" diyerek düşman listesine aldığını ilan etti. Daha sonra ise Fahri, Reşit'i yakalamak için bir plan yaptı ve uyguladılar. Reşit'i ansızın yakaladılar fakat yaralı olarak kaçmasını engelleyemediler.

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz son bölümde yaralı olarak kaçan Reşit'in tedavisi için doktor arayan Kudret, Yaşar'ın eski sevgilisi Derya'yı kaçırdı. Bunun üzerine takibe başlayan Yaşar ve Hızır, ekibi ile birlikte Reşit'in olduğu mekanı buldular. Derya'yı rehine alan Reşit, köşeye sıkışır. Kudret ise bu olayları uzaktan çaresiz bir şekilde izler. Arka taraftan giren Yaşar ise Reşit'in kafasına sıkarak intikamını almış olur.

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Duyduklarının ardını arkasını soruşturmadan soluğu galeride alan Şahin Ağa, istemeden Reşit'in oyununa alet olmuş, Çakırbeyliler ve dostlarının tuzağa düşmesine sebebiyet vermiştir. Bir kez daha düşman namlusunun ucunda kalan Hızır'ın artık ihtiyacı olan tek şey bir mucizedir.