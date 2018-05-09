Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 102. son bölüm izle: Tipi ve Gönül'e Kudret'ten intikam saldırısı!

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 102. son bölümü EDHO hayranları ekran başına kilitledi. Deniz Çakır ile Oktay Kaynarca'nın başrolünde oynadığı Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz son bölümü merak içinde bıraktı. Özellikle final sahnesini izleyenler yeni bölüm fragmanını şimdiden merak etmeye başladılar. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz son bölümde Hızır, Meryem'in hastalığı nedeniyle çocuğu doğurmasını istemez ve aldırması için Ceylan ile birlikte bir oyun tertipler. Amacı onu kızdırmak ve bebeği aldırmayı sağlamak. Bunun için Ceylan ile birlikte başbaşa yemek planlar ve Meryem'in de bundan haberdar olmasını sağlar. Meryem'in onları izlediğini bilen Hızır, Ceylan'ı öper. Böylece Meryem'in direkt hastaneye gideceğini düşünmektedir.

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz son bölümde Reşit belasında kurtulduktan sonra Ekrem sıranın kendisine geldiğini düşünerek Ünal'ı Hızır'ın üzerine yönlendirmeye çalıştı. Diğer yandan daha büyük bir tehlike yani Kudret, dayısı Reşit'in intikamını almak için pusular kurar. Yaşar, kendisini izlediğini farkettikleri adamlardan Tipi'yi öldürmek için yola çıktığını öğrenir ve telefonla ulaşmaya çalışır. Fakat geç kalır. Gönül ile Tipi, restaurant çıkışında silahlı saldırıya uğrarlar. Gönül ile Tipi ciddi bir şekilde yaralanır. Gönül ve Tipi öldü mü merak ediliyor.