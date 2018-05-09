Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 102. son bölüm izle: Tipi ve Gönül'e Kudret'ten intikam saldırısı!

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 102. son bölümü EDHO hayranları ekran başına kilitledi. Deniz Çakır ile Oktay Kaynarca'nın başrolünde oynadığı Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz son bölümü merak içinde bıraktı. Özellikle final sahnesini izleyenler yeni bölüm fragmanını şimdiden merak etmeye başladılar. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz son bölümde Hızır, Meryem'in hastalığı nedeniyle çocuğu doğurmasını istemez ve aldırması için Ceylan ile birlikte bir oyun tertipler. Amacı onu kızdırmak ve bebeği aldırmayı sağlamak. Bunun için Ceylan ile birlikte başbaşa yemek planlar ve Meryem'in de bundan haberdar olmasını sağlar. Meryem'in onları izlediğini bilen Hızır, Ceylan'ı öper. Böylece Meryem'in direkt hastaneye gideceğini düşünmektedir.
Meryem, Hızır ve Ceylan ile yüzleşiyor! #edho pic.twitter.com/OjU2qqnSLK— atv (@atvcomtr) 8 Mayıs 2018
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz son bölümde Reşit belasında kurtulduktan sonra Ekrem sıranın kendisine geldiğini düşünerek Ünal'ı Hızır'ın üzerine yönlendirmeye çalıştı. Diğer yandan daha büyük bir tehlike yani Kudret, dayısı Reşit'in intikamını almak için pusular kurar. Yaşar, kendisini izlediğini farkettikleri adamlardan Tipi'yi öldürmek için yola çıktığını öğrenir ve telefonla ulaşmaya çalışır. Fakat geç kalır. Gönül ile Tipi, restaurant çıkışında silahlı saldırıya uğrarlar. Gönül ile Tipi ciddi bir şekilde yaralanır. Gönül ve Tipi öldü mü merak ediliyor.
Reşit belası henüz son bulmuşken, hızla ölüme doğru sürüklendiğinin farkında olan Ekrem derhal harekete geçer. Ünal Kaplan'ı, Hızır'ı yok etmeden, masanın kontrolünü ele geçiremeyeceği konusunda ikna etmeye çalışacaktır. Durmaksızın üstlerine salınan belalar yüzünden bir türlü rahat nefes alamayan Çakırbeyliler, asıl düşmanlarının daha büyük bir planla karşılarına çıkacaklarını bilirler.
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz son bölüm izle
Reşit'in ellerinden kaçırdıkları yeğeni Kudret'in de bu planlarda maşa olarak kullanılabileceği konusunda haklı çıkacaklardır. Asıl derdi işi değil eşi olan Hızır ise Meryem'in hayatının kurtulabilmesi için kurduğu oyunun sonunu getirmekte kararlıdır. Bu oyun doğrultusunda aldatıldığını düşünen Meryem, karnındaki bebeğinden önce Hızır'dan vazgeçecektir.
Meryem, bebeğini aldırmaya karar veriyor! #edho pic.twitter.com/VqDtQh3DgJ— atv (@atvcomtr) 8 Mayıs 2018
Okuyucu Yorumları 0 yorum