Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 104. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? (EDHO son bölüm izle)

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 104. yeni bölüm fragmanı EDHO hayranları tarafından merakla bekleniyor. Sezon finaline girecek olan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da heyecan gittikçe artıyor. Hızır ve düşmanları arasındaki çember gittkçe daralıyor. Hızır, Reha'yı kaybederken karşılığında Ekrem'i öldürdü. Hızır'ın amacı Sam'i ele geçirmekti fakat Ünal, bu tuzağı Sam'e anlatarak engel oldu. Hızır ise onların telefonda dinlediği sırada tereddüt etmeden Ekrem'i öldürdü ve sırada onların olduğunu söyledi. Diğer yandan Şahin Ağa, oğlunun intikamı için Ünal'ın karşısına çıktı ve bıçağını çekti. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz son bölümü bu sahne ile final yaptı. Peki Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ 104. YENİ BÖLÜM FRAGMANI ATV'nin sevilen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölüm fragmanı, birçok sorunun cevabını verecek. Bu yüzden dizinin hayranları, bir an önce fragmanın çıkmasını istiyorlar. Bu yüzden Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz fragman sayfasını sürekli kontrol ediyorlar. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölüm fragmanı, pazar günü yayınlanıyor. ama aşağıdaki linkten takip edebilirsiniz.

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 104. yeni bölüm fragmanı EDHO'DAN 3 KİŞİ DAHA AYRILDI! Düşmanları tek tek ortadan kaldıran 'Hızır Çakırbeyli'nin bu defa hedefinde ise ezeli düşmanı 'Ekrem' vardı. Çakırbeyliler futbol takımı oyuncuları kılığına girerek Ekrem'in kaldığı otele girdiler ve ani bir baskında Ekrem ve tüm adamlarını öldürdüler. Böylece dizinin önemli isimlerinden olan ve Ekrem karakterine hayat veren Mesut Akusta, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'a 103. bölümde veda etti. Futbolcu Arda Turan'ın oyuncu kardeşi Okan Turan, dizide 'Şahin Ağa'nın oğlu 'Reha' karakterini canlandırıyordu. Reha, son bölümde babasına kurulan pusuda öldürüldü. Geçen hafta ise 'Tipi' ve sevgilisi 'Gönül' kurşun yağmuruna tutulmuştu. Türkücü Zara'nın canlandırdığı Gönül diziye ölerek veda etmişti. Savaş Özdemir'in hayat verdiği Tipi ise saldırıdan yaralı olarak kurtuldu. EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ SON BÖLÜMDE NELER OLDU? Ekrem'in maşası olarak ölüm saçan Kudret, yaptığı ilk eylemle, Tipi'nin canından can almıştır. Dayısının ölümüne neden olan herkesten intikamını alana kadar da durmaya niyeti yoktur. Ekrem'den sonra Cia'nın kontrolünde icraatlarına devam edecek olan Kudret'i durdurmak için harekete geçen Şahin Ağa ise yaptığı planla oğlu Reha'yı ölüm sırasında başa taşıdığını tahmin bile edemez.