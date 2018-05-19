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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 104. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? (EDHO son bölüm izle)

DİZİ HABERLERİ  | 19.05.2018 08:25 | Son Güncelleme

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 104. yeni bölüm fragmanı heyecanla bekleniyor. Sezon finali doğru gidlirken Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'de tempo yükselmeye başladı. EDHO son bölümünde Reha, Kudret tarafından öldürülürken Hızır da karşılığında Ekrem'i öldürdü. Fakat Şahin Ağa, oğlu için Ünal'ın karşısına çıktı. Şahin Ağa, Ünal'ı öldürebilecek mi? Peki Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte detaylar...

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 104. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? (EDHO son bölüm izle)

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 104. yeni bölüm fragmanı EDHO hayranları tarafından merakla bekleniyor. Sezon finaline girecek olan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da heyecan gittikçe artıyor. Hızır ve düşmanları arasındaki çember gittkçe daralıyor. Hızır, Reha'yı kaybederken karşılığında Ekrem'i öldürdü. Hızır'ın amacı Sam'i ele geçirmekti fakat Ünal, bu tuzağı Sam'e anlatarak engel oldu. Hızır ise onların telefonda dinlediği sırada tereddüt etmeden Ekrem'i öldürdü ve sırada onların olduğunu söyledi. Diğer yandan Şahin Ağa, oğlunun intikamı için Ünal'ın karşısına çıktı ve bıçağını çekti. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz son bölümü bu sahne ile final yaptı. Peki Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ 104. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

ATV'nin sevilen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölüm fragmanı, birçok sorunun cevabını verecek. Bu yüzden dizinin hayranları, bir an önce fragmanın çıkmasını istiyorlar. Bu yüzden Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz fragman sayfasını sürekli kontrol ediyorlar. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölüm fragmanı, pazar günü yayınlanıyor. ama aşağıdaki linkten takip edebilirsiniz.

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 104. yeni bölüm fragmanı

EDHO'DAN 3 KİŞİ DAHA AYRILDI!

Düşmanları tek tek ortadan kaldıran 'Hızır Çakırbeyli'nin bu defa hedefinde ise ezeli düşmanı 'Ekrem' vardı. Çakırbeyliler futbol takımı oyuncuları kılığına girerek Ekrem'in kaldığı otele girdiler ve ani bir baskında Ekrem ve tüm adamlarını öldürdüler.

Böylece dizinin önemli isimlerinden olan ve Ekrem karakterine hayat veren Mesut Akusta, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'a 103. bölümde veda etti.

Futbolcu Arda Turan'ın oyuncu kardeşi Okan Turan, dizide 'Şahin Ağa'nın oğlu 'Reha' karakterini canlandırıyordu. Reha, son bölümde babasına kurulan pusuda öldürüldü.

Geçen hafta ise 'Tipi' ve sevgilisi 'Gönül' kurşun yağmuruna tutulmuştu. Türkücü Zara'nın canlandırdığı Gönül diziye ölerek veda etmişti. Savaş Özdemir'in hayat verdiği Tipi ise saldırıdan yaralı olarak kurtuldu.

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Ekrem'in maşası olarak ölüm saçan Kudret, yaptığı ilk eylemle, Tipi'nin canından can almıştır. Dayısının ölümüne neden olan herkesten intikamını alana kadar da durmaya niyeti yoktur. Ekrem'den sonra Cia'nın kontrolünde icraatlarına devam edecek olan Kudret'i durdurmak için harekete geçen Şahin Ağa ise yaptığı planla oğlu Reha'yı ölüm sırasında başa taşıdığını tahmin bile edemez.

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 103. son bölüm izle

Üst üste yaşanan ölümlerin ardındaki gizli isim olarak bilinen Ünal'ın, taraf seçmekten başka şansı kalmamıştır. Kendi hayatını devam ettirebilmek için Hızır'ın hayatına son vermesinin şart olduğunun artık o da farkındadır. Her yaşanan kayıpla bir kere daha darmadağın olan Çakırbeyliler, ne pahasına olursa olsun sevdiklerine yaşatılan acıların hesabını sormaya karalıdırlar.

Bunun için çok ince bir oyun kurmakla uğraşırlarken, artık kaybedecek bir şeyi kalmayan Şahin Ağa'nın herkesten habersiz bir plan yapıp, kendini tehlikeye atabileceği akıllarına gelmez.


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