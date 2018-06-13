Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 107. son bölüm (Sezon finali): İntikam alındı ve Yaşar, Sam'i öldürdü!

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 107. son bölümü ile dün akşam atv ekranlarına geldi. Deniz Çakır ve Oktay Kaynarca'nın başrolünde oynadığı Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz sezon finali yaptı. 3. sezon sonunda Hızır artık masanın tek hakimi oldu ve Ünal da onun reisliğini kabul etti. Geçen bölümde Yaşar ile Derya'ya düzenlenen suikast sonrasında Hızır, intikam almak için kollarını sıvar. İlk olarak Meryem ve çocuklarının hayatlarını korumak adına ondan boşanır. Sam, Ziya ile bu sefer Hızır'ı öldürmek için anlaşır. Fakat Ziya, Hızır'ın teklifini kabul etmiştir. Ziya'nın sayesinde Hızır, Sam'in kendisine kurduğu pusudan kurtuldu. Sam, Yaşar'dan sonra Hızır'ın da öldüğünü sanarak rahat davranı. Fakat Yaşar'ı karşısında görünce şok olur. Anlar ki Ziya kendisini satmış. Hızır geldikten sonra Yaşar, Sam'i öldürür ve kendi intikamını almış olur.

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz son bölüm sezon finalinde Ünal, lider sensin dediği Hızır'a tabi olduğunu ilan eder. Artık masanın tek hakimi Hızır'dır. Resmen boşanan Hızır ile Meryem'in vedası ise sezon finalinde duygusal anlar yaşattı. Hızır, Meryem, Hızır Ali ve Ömer'i Sofya'ya helikopter ile göndermek üzere uğurlamak için hazırlanır. Hızır'ın "Seni seviyorum" sözlerine Meryem de "Ben de seni" diyerek cevap verir. Meryem'i ise helikopterde bekleyen bir süpriz vardır; Yaşar ile Derya. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 107. son bölüm tamamını aşağıdaki linkten izleyebilirsiniz. İşte sezon finaline dair detaylar...