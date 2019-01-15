Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 122. yeni bölüm tarihi açıklandı! EDHO bu akşam var mı?

ATV'nin fenomen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni yılla birlikte ekrana ara veren diziler arasına katıldı. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın 25 Aralık Salı yayınlanan 121. son bölümünde İlyas cezaevine girmişti. İlyas'a saldırı olacağını öğrenen Hızır ve adamları cezaevi önüne geldiklerinde büyük şok yaşamıştı. İlyas cezaevi nakil aracına bineceği sırada 'Hızır Çakırbeyli. Façalı dayı kardeşi gibi Hızır Çakırbeyli de geberecek' diye bağıran bir mahkum tarafından defalarca bıçaklanmıştı. EDHO'da 'İlyas öldü mü?' sorusu ise yeni bölümde belli olacak.

EDHO YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın heyecanla beklenen 122. yeni bölüm yayın tarihi açıklandı. Dizi 22 Ocak Salı akşamı yeni bölümüyle ekrana gelecek. ATV'de ise 15 Ocak Salı akşamı 19.50'de Bursaspor-Galatasaray maçı, 22.15'de ise EDHO'nun kolaj bölümü ekrana gelecek.

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ 121. SON BÖLÜMDE NELER OLMUŞTU?

Çakırbeyliler'in Tuncay ve İzzet'i öldürmesinin ardından büyük bir operasyon yapıldı. İlyas tutuklanarak cezaevine konuldu. İlyas Çakırbeyli'nin gece yarısı başka bir cezaevine gönderileceğini öğrenen Hızır ve Alpaslan cezaevine koştu.