Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 124. yeni bölüm bu akşam var mı? ATV 5 Şubat Salı yayın akışı

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ SON BÖLÜMDE NELER OLDU? EDHO son bölümde cezaevinde olan İlyas yakın dostunun öldürülmesinden sonra Behzat'la kapıştı. Hızır, kardeşi İlyas'ın öldürülmesinden endişe duyarken, Façalı ile de görüşme yaptı. Kavgaya tutuşan İlyas ve Behzat için cezaevi müdürü flaş bir karar verdi. İlyas Behzat'ın adamlarının olduğu koğuşa, Behzat ise Çakırbeyliler'in koğuşuna yerleştirildi.

EDHO'da Façalı ve Çakırbeyliler arasında mücadele hem cezaevinde hem de dışarda sürdü. Kardeşinin hayatından endişe eden Hızır, Façalı lakaplı Haşmet ile konuştu. Ancak Façalı İlyas'ın elini öperak özür dilemesini istedi. Hızır Çakırbeyli ise bu teklif karşısında çılgına döndü ve 'Seni kıtır kıtır keserim' dedi. Façalı Haşmet'in kardeşi Behzat ile Hızır'ın kardeşi İlyas cezaevinde kapıştı. Kardeşleri için müdürün yanına giden Hızır ve Façalı'ya ise cezaevi müdürü büyük bir şok yaşattı.

Kollarının arasında can veren dostunun acısıyla Behzat'a olan öfkesi katbekat artan İlyas, biran önce intikamını almak ister. Hızır, kardeşinin canından endişe etmektedir ve akacak kanı durdurması için Alparslan'ı görevlendirir. Dışarıda yapılan sulhun, içeriyi kapsamadığını söyleyen İlyas, abisinin sözünü yerde bırakmak pahasına Alparslan'la iletilen talimatları kabul etmez. Behzat da dışarıdakilerin kendisi adına karar vermesine tepki gösterir. Canlarından önce itibarlarını düşünen hasımların birbirlerine zarar vermelerini engellemek neredeyse imkansızdır. Hızır, hapishaneden gelecek bir kayıp haberini engellemek için Façalı Ailesiyle yaptığı anlaşmaya dostlarını da ikna etmeye çalışır fakat başaramaz. Düşmanlığı devam ettirme konusunda İlyas'la aynı fikirde olan her kimse bundan sonra hem kendi canından hem de İlyas'ın canından sorumlu olacaktır.



