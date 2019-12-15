Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 152. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! EDHO'da Hızır ile Tufan düşman oldu!

Hızır ise Tufan'dan hesap sormaya geldi. Ancak karşılıklı silahların çekildiği anlarda Tufan yanlışlıka oğlu Murat'ı öldürdü. EDHO'nun yeni bölümünde ise Tufan ile Hızır arasındaki eski dostluk yerini düşmanlığa bırakıyor. Tufan'a rest çeken Hızır'ın "Eğer öfken kendine değil de bana ise kafana sıkacağım. Orhan defnedilnceye kadar bizden hiç kimse sana bir şey yapmayacak. Ama ondan sonrası tufan" sözleri dikkat çekiyor. Tufan ise "Kaybettiğim şeyin intikamını almadan ölmem Hızır" sözleriyle yanıt veriyor.

ATV'de 17 Aralık Salı akşamı ekrana gelecek olan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın 152. yeni bölümünde çarpıcı gelişmeler yaşanacak. Başrollerinde Oktay Kaynarca, Yunus Emre Yıldırımer, Burak Sergen, Ozan Akbaba ve Naz Elmas'ın yer aldığı Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın yeni bölümünde, Tufan oğlunu Altan'ın elinden kurtarmış ancak ihanetini anlayan Çakırbeyliler'in hedefi haline gelmişti.

Hızır'ın annesi de öldürmeye çalışan Sevda yaşadıkların pişmanlık duyarak eski sevgilisinin karşısına çıktı. İkili arasında yüzleşme yaşandı. Sevda, "New York'a gidiyorum. Artık geri dönmeyeceğim. Sana yaptıklarımı kötülükten değil, seni sevdiğim ve kıskandığım için yaptım" sözleriyle Hızır'a veda etti.

Hızır ise Sevda'yı yaptıklarından dolayı affettiğini söyleyerek, "Sevda senin geri dönmeni istemem. Ben seninle bir arkadaşlık yaptım. Bu art niyetli değildi. Ama ilişkimiz başka bir şeye dönüştü. Sen iyi birisin. Ama kötü birine dönüşmeden, kötü insanların arasından uzaklaş ve git" ifadelerini kullandı. İki eski sevgili birbirlerine sarılarak veda etti. Diziye yeni sezonda Meftunlar'ın kızı Sevda rolüyle katılan Naz Elmas'ın ise Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'a veda edip etmediği merak konusu oldu.

HAŞMET VE EMİNE EVLENDİ

EDHO son bölümde, Haşmet ile Emine evlendiklerini açıkladı. Emine'nin kardeşi evlilik haberini duyunca çılgına döndü. Tipi, ablası ve Haşmet'e bağırarak, "Bitti abla. Haşmet de bitti. Eğer ikinizi burada bir şey yapmıyorsam, anne dediğim insanın hatırınadır. İkinizi de sildim attım" dedi.





