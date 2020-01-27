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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 154. yeni bölüm 2. fragmanı yayınlandı! Sanem Çelik EDHO'ya Ceylan rolüyle damga vuracak!

DİZİ HABERLERİ  | 27.01.2020 01:25 | Son Güncelleme

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin merakla beklenen 154. yeni bölümünden 2. fragman yayınlandı. Ekranlara 4 hafta ara veren fenomen dizi, bu hafta yeni bölümüyle yayınlanacak. EDHO yeni bölüme diziye geri dönen Sanem Çelik'in canlandırdığı Ceylan damga vuracak. Ceylan Çakırbeyliler'e Ortadoğu'daki terör örgütlerini yöneten gizemli kişi hakkında bilgiler veriyor. İşte Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 154. yeni bölüm fragmanı ve yayın tarihi.

Başrollerinde Oktay Kaynarca, Yunus Emre Yıldırımer, Burak Sergen ve Ozan Akbaba'nın yer aldığı Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, 5 haftalık aranın ardından merakla beklenen 154. bölümüyle, 28 Ocak Salı akşamı ekranlara geri dönüyor. Son bölümde Hızır, yurt dışında olan eşi Meryem'in ölüm haberini almıştı. Yeni bölümde Çakırbeyli ailesi Meryem'i son yolculuğuna uğurluyor. Fenomen diziden önceki yıl ayrılan Sanem Çelik de, yeni bölümde Ceylan karakteriyle yeniden rol almaya başlıyor. Çakırbeyliler'le görüşen Ceylan, yeni düşmanları hakkında bilgi vererek, "Ortadoğu'da bütün terör örgütlerini ve bazı milis hareketleri bu adam CIA ve Mossad adına yönetiyor" ifadelerini kullanıyor.

"BIRAKIN DÜŞMANLARIMIZ BİR ARAYA GELSİN..."

Diğer yandan ise Tufan, Hızır'a açıkça meydan okuyarak "Sen artık yolun sonuna geldin Hızır. Senin için de benim için de yas bitti. Artık kim kimi vurursa" sözleriyle tehdit ediyor. Altan ile buluşan ve anlaşma yapmak isteyen Tufan intimak için ise Şafak'ı öldürüyor. Fragmanda Hızır'ın ise "Bırakın düşmanlarınız bir araya gelsin güçlensinler ondan sonra bizim savaşımız olur" sözleri dikkat çekiyor.

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın 24 Aralık Salı akşamı ekrana gelen 153. son bölümünde herkesi duygulandıran anlar yaşandı. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'a 3. sezon sonunda veda eden Meryem rolündeki Deniz Çakır'ın diziye geri dönüp dönmediği merak konusu olmuştu.

Havaalanında Türkiye'ye geri dönen oğlu Ömer'i karşılayan Hızır, Meryem Çakırbeyli'nin öldüğünü öğrendi. Meryem Çakırbeyli'den gelen acı haber Çakırbeyli ailesini yıktı. Ömer annesinin dün sabah vefat ettiğini söyledi. Meryem'in tabutu ise uçaktan indirildi.

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Hızır ve Çakırbeyli ailesi aldıkları acı haberle gözyaşlarına boğuldu. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın son bölüm finalinde ise, Hızır ve Meryem'in duygusal sahneleri yeniden ekrana geldi.

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EDHO'da Hızır'ın oğlu Ömer rolünü oynayan Can Bartu Aslan, yeniden diziye döndü. Deniz Çakır'ın ise EDHO'ya yeniden geri dönmeyeceği ise kesinleşmiş oldu.

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