Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 154. yeni bölüm 2. fragmanı yayınlandı! Sanem Çelik EDHO'ya Ceylan rolüyle damga vuracak!

Başrollerinde Oktay Kaynarca, Yunus Emre Yıldırımer, Burak Sergen ve Ozan Akbaba'nın yer aldığı Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, 5 haftalık aranın ardından merakla beklenen 154. bölümüyle, 28 Ocak Salı akşamı ekranlara geri dönüyor. Son bölümde Hızır, yurt dışında olan eşi Meryem'in ölüm haberini almıştı. Yeni bölümde Çakırbeyli ailesi Meryem'i son yolculuğuna uğurluyor. Fenomen diziden önceki yıl ayrılan Sanem Çelik de, yeni bölümde Ceylan karakteriyle yeniden rol almaya başlıyor. Çakırbeyliler'le görüşen Ceylan, yeni düşmanları hakkında bilgi vererek, "Ortadoğu'da bütün terör örgütlerini ve bazı milis hareketleri bu adam CIA ve Mossad adına yönetiyor" ifadelerini kullanıyor.

"BIRAKIN DÜŞMANLARIMIZ BİR ARAYA GELSİN..."

Diğer yandan ise Tufan, Hızır'a açıkça meydan okuyarak "Sen artık yolun sonuna geldin Hızır. Senin için de benim için de yas bitti. Artık kim kimi vurursa" sözleriyle tehdit ediyor. Altan ile buluşan ve anlaşma yapmak isteyen Tufan intimak için ise Şafak'ı öldürüyor. Fragmanda Hızır'ın ise "Bırakın düşmanlarınız bir araya gelsin güçlensinler ondan sonra bizim savaşımız olur" sözleri dikkat çekiyor.