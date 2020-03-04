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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 159. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Hızır'dan şok karar: Boran'ı infaz edeceksiniz!

DİZİ HABERLERİ  | 04.03.2020 01:07 | Son Güncelleme

ATV'nin fenomen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın merakla beklenen 159. yeni bölümünden ilk fragman yayınlandı. EDHO'nun yeni bölümünde, Boran'ın Hızır'dan habersiz şekilde Bicolar'ın evine yaptığı saldırı tüm planları alt üst ediyor. Boran'ın başarısız saldırısı Hızır'ın düşmanlarının hayatını kurtarırken, masadan şok bir karar çıkıyor. Hızır, Boran'ın infaz edilmesi emrini veriyor. Peki Boran ölüyor mu? Mustafa Üstündağ ayrılıyor mu? İşte EDHO 159. yeni bölüm fragmanı.

Başrollerinde Oktay Kaynarca, Yunus Emre Yıldırımer, Burak Sergen ve Ozan Akbaba'nın yer aldığı Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın 3 Mart Salı akşamı ATV'de yayınlanan Trabzonspor-Fenerbahçe maçı nedeniyle ekrana gelmedi. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın merakla beklenen 159. yeni bölümünden ise çarpıcı bir fragman yayınlandı.

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 159. yeni bölümü bir haftalık aranın ardından 10 Mart Salı akşamı ATV ekranlarında olacak.

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ'DA BORAN ÖLÜYOR MU?

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da Boran, bir kez daha Bicolar'ı hedef alıyor. Çakırbeyliler'den habersiz şekilde harekete geçen Boran, Bicolar'ın evine saldırıyor. Başarısızlıkla sonuçlanan saldırı ise Hızır'ın sabrını taşırıyor. Hızır, Boran için infaz emri veriyor. Dizide Mustafa Üstündağ'ın canlandırdığı Boran karakterinin ölüp ölmeyeceği ise yeni bölümde ortaya çıkacak.

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EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Uğradığı ihanet yüzünden gözü dönen Boran, başına buyruk hareket ederek Demeti kaçırmış, bu hareketiyle bir kere daha masanın güvenini sarsmıştır. Bicoların kurduğu oyuna karşılık olarak yaptığı planla, Demet'i rehin alarak onu kurtarmaya gelen herkesten intikamını almayı amaçlamaktadır; fakat işler planladığı gibi gitmez. Çakırbeyli hanesine yapılan beklenmeyen bir ziyaret olayların seyrini değiştirecektir. Nasıl yaşayacağından çok düşmanlarının nasıl öleceğini düşünen Boran, kendi yöntemleriyle Bicolara bir bedel ödetmeye çalışırken dostlarını da etrafında istemez. Ateşin üzerine üzerine giden Boran bu tavırlarıyla masanın tepkisini toplamaya devam edecektir. En başta, söz konusu ihanet olduğunda, oğlunun dahi gözünün yaşına bakmamış olan Haşmet'in kabullenemeyeceği bir durumdur bu. Masanın aleyhine hareket eden üyelerin akıbetini oylamaya açma yetkisi bulunan Hızır, oylanacak kişi bir dostu olmasına rağmen, masayı toplantıya çağıracaktır. İlyas, Behzat ve hatta Tipi, düşman sevindirmemek adına Boran'ın yaşaması için oy kullanacakken ölümü için kalkan bir el herkesi şaşırtacaktır. Hızır'ın masa toplantısından sonra ilk işi düşmanlarıyla savaşına devam etmek olacaktır. Tufan'la olan husumetinde araya giren Bicolarla birlikte onlarla iş yapan Altan ve Sınırsızları da yok etmeyi amaçlayan Hızır, yeni bir operasyon için kollarını sıvayacaktır.


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