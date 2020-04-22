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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 165. yeni bölüm sezon finali fragmanı yayınlandı! Feyyaz Meftun öldü mü? Burak Sergen ayrıldı mı? EDHO 164. son bölüm izle

DİZİ HABERLERİ  | 22.04.2020 01:37 | Son Güncelleme

ATV'nin fenomen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın 165. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Sezon finali yapacak olan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın yeni bölümünde, Çakırbeyliler masadaki düşmanlarına karşı harekete geçiyor. İlyas masada Feyyaz Meftun'u başından vurarak öldürüyor. Ünlü oyuncu Burak Sergen ise sezon finalinde EDHO'ya veda ediyor. İşte Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz sezon finali bölümü fragmanı.

Başrollerinde Oktay Kaynarca, Yunus Emre Yıldırımer, Burak Sergen ve Ozan Akbaba'nın yer aldığı Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, 21 Nisan Salı akşamı 164. bölümüyle ekrana geldi. Koronavirüs salgını nedeniyle çeşitli tedbirler alarak 2 yeni bölümü çeken EDHO erken sezon finali yaparak ekrana veda edecek. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın 28 Nisan Salı ekrana gelecek olan sezon finalinden çarpıcı bir fragman yayınlandı.

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 165. yeni bölümde İlyas, Burak Sergen'in canlandırdığı Feyyaz Meftun karakteri başından vurarak öldürüyor.

burak

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Çakırbeyliler tanımadıkları bir düşmandan beklenmedik bir darbe almışlardır. Hurşit, Hızır'ın gözleri önünde son nefesini vermişken Fahri hastanede ölüm kalım savaşına devam etmektedir. Yaşananlardan sonra gözler, girilen savaşta nasıl bir yol izleyecekleri merak edilen Çakırbeylilere çevrilir. Hızır, yöntemlerinden bihaber olduğu düşmana karşı saldırıya geçmektense, geri çekilip gözlem yapma taraftarıdır. Başta Haşmet ve Tipi olmak üzere masa üyeleri ise eli kolu bağlı bir şekilde beklemenin kimseye faydası olmayacağını düşünürler. Verilen kayıpların nedenini Hızır'ın aldığı kararlara ve Alparslan ile birlikte yaptığı gizli planlara bağlayan masa, komutayı ele almak için harekete geçer. Çakırbeylilerden habersiz Tufan ve Feyyaz'ın da dahil edildiği bir toplantı düzenlenir. Masada yapılacak oylamada eller bu kez Hızır ve Alparslan'ın bundan sonra alınacak kararlarda devre dışı bırakılmaları ve masadan ayrılmaları için kalkacaktır.

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