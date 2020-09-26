MAGAZİN
  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Dizi
  4. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 166. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! EDHO yeni sezon ne zaman başlıyor?

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 166. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! EDHO yeni sezon ne zaman başlıyor?

DİZİ HABERLERİ  | 26.09.2020 00:00 | Son Güncelleme

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın merakla beklenen yeni sezonundan ilk fragman yayınlandı. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın yeni sezon kadrosuna ünlü oyuncu Pelin Akil de katıldı. Pelin Akil'in canlandırdığı karakter, Hızır Çakırbeyli'nin yeni düşmanı olacak. Peki Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni sezon ne zaman başlıyor? İşte EDHO 166. bölüm fragmanı ve diziye katılan yeni oyuncular.

Başrollerinde; Oktay Kaynarca, Sanem Çelik, Ozan Akbaba, Yunus Emre Yıldırımer, ve Hüseyin Avni Danyal yer aldığı, Onur Tan'ın yönetmenliğini üstlendiği Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, 5. sezonuyla ekranlara dönmeye hazırlanıyor.

EDHO YENİ SEZON OYUNCULARI KİMLER?

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın yeni sezonunda sürpriz isimler de rol alacak. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin yeni sezon 166. bölümünde Pelin Akil'in canlandırdığı karakterin Hızır Çakırbeyli'ye tuzak kurması dikkat çekiyor.

pelinakil
Ayrıca masaya Kimsesiz Doğan'ın oturduğu ve Hızır'ın düşmanına bomba saldırı düzenlediği anlar heyecanı doruklara çıkarıyor.

EDHO'ya yeni sezonda Pelin Akil'le birlikte Kanıt, Diriliş Ertuğrul ve Muhteşem Yüzyıl dizileriyle dikkat çeken Engin Benli ve Kurtlar Vadisi'nde Nizamettin Güvenç karakteriyle tanınan Adnan Biricik, Ünal Silver, Hakan Atalay, Erol Babaoğlu ve Gizem Arıkan da katıldı.

engin

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın 166. yeni bölümü Ekim ayında ekrana gelmeye başlayacak.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Pek önemsemiyoruz ama tırnaklarınızdaki bu değişikliklere dikkat! Pek önemsemiyoruz ama tırnaklarınızdaki bu değişikliklere dikkat!
Fatih Ürek: Yeni program, yeni heyecan olduFatih Ürek: Yeni program, yeni heyecan oldu
Heyecanlı bekleyiş sürüyor... Uyanış Büyük Selçuklu fark attı Heyecanlı bekleyiş sürüyor... Uyanış Büyük Selçuklu fark attı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Kurnaz pazarcı yakayı ele verdi! 'Pes' dedirten hile kamerada
Kurnaz pazarcı yakayı ele verdi! 'Pes' dedirten hile kamerada
Bankada parası ve altını olanlar dikkat!
Bankada parası ve altını olanlar dikkat!
Zor günler yaşayan Harika Avcı için ünlü isim devreye girdi
Zor günler yaşayan Harika Avcı için ünlü isim devreye girdi
Bakan Koca'dan önemli açıklamalar
Bakan Koca'dan önemli açıklamalar
Erik toplamaya gitti, dehşeti yaşadı! Böyle saldırdılar
Erik toplamaya gitti, dehşeti yaşadı! Böyle saldırdılar
İstanbul İl Sağlık Müdürü'nden koronavirüs açıklaması: En yüksek vaka sayısı...
İstanbul İl Sağlık Müdürü'nden koronavirüs açıklaması: En yüksek vaka sayısı...
İlginizi Çekebilir
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı
Masumlar Apartmanı'nda büyük sır ortaya çıktı! Sosyal medyaya damga vuran sahne
Masumlar Apartmanı'nda büyük sır ortaya çıktı! Sosyal medyaya damga vuran sahne
Yaz lastikleri ve fiyatları
Yaz lastikleri ve fiyatları
Masumlar Apartmanı sosyal medyayı salladı! Diziye damga vuran sahne
Masumlar Apartmanı sosyal medyayı salladı! Diziye damga vuran sahne
İddialı dizi ekran yolculuğuna başlıyor!
İddialı dizi ekran yolculuğuna başlıyor!
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kuruluş Osman 2. sezondan Cüneyt Arkın'lı yeni fragman! "Bir devlet kuracağız, ilelebet payidar olacak! Kuruluş Osman ne zaman başlıyor?
Kuruluş Osman'dan Cüneyt Arkın'lı yeni fragman! Savaş sahnesi nefes kesti
Menajerimi Ara 6. bölümde Boran Kuzum sürprizi! Menajerimi Ara yeni bölüm fragmanı yayınlandı
Boran Kuzum sevilen dizide rol alacak!
Fatih Ürek: Yeni program, yeni heyecan oldu
Fatih Ürek: Yeni program, yeni heyecan oldu
Oyuncu Demet Özdemir müjdeyi verdi! Doğduğun Ev Kaderindir yeni sezonu ne zaman başlayacak?
Demet Özdemir müjdeyi verdi
Uyanış Büyük Selçuklu ne zaman başlıyor? Oyuncuları kimler? Uyanış Büyük Selçuklu 1. bölümden yeni fragman yayınlandı!
Uyanış Büyük Selçuklu ne zaman başlıyor!
Bir Zamanlar Çukurova 66. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Demir'den şok itiraf: Sevda Çağlayan babamın eşidir! Bir Zamanlar Çukurova 65. son bölüm final sahnesi izle!
Bir Zamanlar Çukurova'ya damga vuran itiraf!
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.