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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 180. son bölümde nefes kesen final sahnesi! EDHO'da Ceylan Cihan'ı öldürdü!

27.01.2021 01:35 | Son Güncelleme:
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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi 26 Ocak Salı akşamı 180. son bölümüyle ekrana geldi. EDHO son bölümde Ebru'nun hain olduğunun ortaya çıkmasının ardından Ceylan, Cihan'ın karşısına çıktı. Cihan'a Ebru'yla sık sık görüştüğünün ortaya çıktığını söyleyen Ceylan, kendisini arayan Hızır'ı da dinlemedi. Ceylan, Cihan'ı tek kurşunla vurarak öldürdü. İşte EDHO son bölüme damga vuran final sahnesi.

Oktay Kaynarca, Sanem Çelik, Ozan Akbaba, Yunus Emre Yıldırımer, Pelin Akil ve Sabina Toziya'nın başrollerini paylaştığı Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi, 26 Ocak Salı akşamı 180. son bölümüyle hayranlarıyla buluştu. EDHO son bölümde Ceylan'ın Cihan'ı öldürdüğü anlar nefes kesti.

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EDHO SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Hayriye Çakırbeyli'nin ani kaybı Çakırbeylilerin yanı sıra tüm dostlarını derinden sarsmıştır. Hızır Çakırbeyli yasını tutarken bir yandan da içlerindeki hainin peşine düşer.

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Hızır Çakırbeyli annesinin kabrinde vasiyetini yerine getirmek için sabahlarken bir yandan da haini ortaya çıkarmak için kurduğu planı devreye sokar.

'Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz' ekibinden Sabina Toziya paylaşımı'Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz' ekibinden Sabina Toziya paylaşımı

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Eşi Ceylan Çakırbeyli'nin de yardımıyla kendisine kurulan pusudan sağ çıkan Hızır Çakırbeyli, başka bir şokta hainin Ebru çıkmasından yaşar. Ceylan Çakırbeyli'nin her zaman yanında olan Ebru, ailenin ve yeraltı dünyasının bütün sırlarını bağlı olduğu şebekeye bildirmiştir.

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Hayriye Çakırbeyli'nin vasiyetiyle Ebru'ya evlenme teklifi eden Behzat Façalı'ya ise sevenleri durumu anlatmak için plan yapar.

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Ebru'nun hainliğini öğrenen Behzat Façalı, sinirini ise evlerine baskın yapan Kaya'dan alır.

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