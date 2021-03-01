Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 184. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! EDHO'da İlyas'tan Hızır'a intikam sözü: Herkesi öldüreceğim

Oktay Kaynarca, Sanem Çelik, Ozan Akbaba, Yunus Emre Yıldırımer, Pelin Akil'in başrollerini paylaştığı Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi, 2 Mart Salı akşamı 184. yeni bölümüyle ekrana gelecek. EDHO'nun yeni bölümünde silahlı saldırıya uğrayan ve hastanedeki yaşam savaşını kazanan Alpaslan'ı artık zorlu bir süreç bekliyor. Yürüyemeyen Alpaslan tekerlekli sandalyede hayatını geçirmeye başlıyor. Alpaslan'ın "Artık ben bundan sonra sadece kızımın babası olarak hayatıma devam edeceğim" sözü dikkat çekiyor.

Kurulan kumpasla uyuşturucu suçlamasıyla gözaltına alınan Hızır Çakırbeyli ise cezaevine giriyor. İlyas ise hem Alpaslan'ın hem de Hızır'ın intikamını almak için harekete geçiyor.

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Hızır Çakırbeyli, eşi Ceylan Çakırbeyli'yi şebekenin elinden kurtarmanın sevincini yaşayamadan, yeğeni Alpaslan'ın canının derdine düşer.

Kendi mekanlarında, dostlarının arasında saldırıya uğrayan Alpaslan, hastanede yaşam savaşı verir.

İntikam ateşiyle yanıp tutuşan Hızır Çakırbeyli tüm ailesini ve dostlarını bir araya toplayarak iz bulmalarını ister. Hızır Çakırbeyli'nin bu isteğine en hızlı yanıtı ise kimsesizlerin babası Doğan verir.