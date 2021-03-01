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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 184. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! EDHO'da İlyas'tan Hızır'a intikam sözü: Herkesi öldüreceğim

01.03.2021 02:15 | Son Güncelleme:
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ATV'nin sevilen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın merakla beklenen 184. yeni bölümünden ilk fragman yayınlandı. EDHO'da saldırıya uğrayan Alpaslan hastaneden çıktıktan sonra tekerlekli sandalyeyle hayatına devam etmek zorunda kalıyor. Diğer yandan düşmanları tarafından aracına uyuşturucu konulan Hızır cezaevine giriyor. İlyas ise Hızır'a "Herkesi öldüreceğim" sözünü veriyor.

Oktay Kaynarca, Sanem Çelik, Ozan Akbaba, Yunus Emre Yıldırımer, Pelin Akil'in başrollerini paylaştığı Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi, 2 Mart Salı akşamı 184. yeni bölümüyle ekrana gelecek. EDHO'nun yeni bölümünde silahlı saldırıya uğrayan ve hastanedeki yaşam savaşını kazanan Alpaslan'ı artık zorlu bir süreç bekliyor. Yürüyemeyen Alpaslan tekerlekli sandalyede hayatını geçirmeye başlıyor. Alpaslan'ın "Artık ben bundan sonra sadece kızımın babası olarak hayatıma devam edeceğim" sözü dikkat çekiyor.

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Kurulan kumpasla uyuşturucu suçlamasıyla gözaltına alınan Hızır Çakırbeyli ise cezaevine giriyor. İlyas ise hem Alpaslan'ın hem de Hızır'ın intikamını almak için harekete geçiyor.

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Hızır Çakırbeyli, eşi Ceylan Çakırbeyli'yi şebekenin elinden kurtarmanın sevincini yaşayamadan, yeğeni Alpaslan'ın canının derdine düşer.

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Kendi mekanlarında, dostlarının arasında saldırıya uğrayan Alpaslan, hastanede yaşam savaşı verir.

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İntikam ateşiyle yanıp tutuşan Hızır Çakırbeyli tüm ailesini ve dostlarını bir araya toplayarak iz bulmalarını ister. Hızır Çakırbeyli'nin bu isteğine en hızlı yanıtı ise kimsesizlerin babası Doğan verir.

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Alpaslan'a yapılan ssaldırının arkasındaki isme ulaşan Kimsesiz Doğan, okları kontrgerilla İshak'a çevirir. "Benim ciğerime göz diktiler" diyen Kimsesiz Doğan, sokaklardaki tüm kimsesizleri İshak'ın izini bulmaya çağırır.

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İlyas Çakırbeyli Doğan Baba'nın bulduğu adreslere tek tek baskınlar yapar.

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Tüm aile perişan halde Alpaslan'dan gelecek haberi beklerken, Ceylan Çakırbeyli'nin tek duası ise Alpaslan'ın yaşamasıdır.

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atv, Oktay Kaynarca,
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