Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 185. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! EDHO'da İlyas Yavuz'u öldürecek mi?

Oktay Kaynarca, Sanem Çelik, Ozan Akbaba, Yunus Emre Yıldırımer, Pelin Akil'in başrollerini paylaştığı Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi, 9 Mart Salı akşamı 185. yeni bölümüyle ekrana gelecek. EDHO'nun yeni bölümüne İlyas Çakırbeyli'nin Yavuz'a karşı başlattığı operasyon damga vuracak.



EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

İshak, Hızır Çakırbeyli ve Kimsesiz Doğan'a nefret ettikleri toz üzerinden plan kurar.

İshak'ın iftirasıyla cezaevine giren Hızır Çakırbeyli ve Kimsesiz Doğan artık hayatları için mücadele edecektir.

Gelecek müdahaleyi bekleyen Hızır Çakırbeyli, ziyaretine gelen ve yokluğunda ailesinin başına geçirdiği İlyas Çakırbeyli'den ihanet eden herkesin yok edilmesini ister.



Hızır Çakırbeyli hem içerde hem dışarda İshak'ın bağlı olduğu şebekeyle de mücadelesine devam eder.

Ailesini bir arada tutmaya çalışan İlyas Çakırbeyli, bir yandan da Alpaslan'a yapılan operasyonda kimin hainlik yaptığın öğrenmeye çalışır.

Akrabası Façalılar'la hasım olan İdris Reis'le gemileri yakan İlyas Çakırbeyli, İdris'in kardeşi Demir'in arkasındaki adamı ortaya çıkarmak için uğraşır.