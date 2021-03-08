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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 185. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! EDHO'da İlyas Yavuz'u öldürecek mi?

08.03.2021 01:56 | Son Güncelleme:
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ATV'nin sevilen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın merakla beklenen 185. yeni bölümünden ilk fragman yayınlandı. EDHO yeni bölümde Bahar'ın "İshak dün gece öldürülmüş. Hızır içerdeyken seni ben bile kurtaramam" sözleri Yavuz'u panikletiyor. Cezaevinde olan Hızır yeni planlar yapıyor. İlyas ise Yavuz'a karşı saldırı başlatıyor. Peki EDHO'da Yavuz ölecek mi?

Oktay Kaynarca, Sanem Çelik, Ozan Akbaba, Yunus Emre Yıldırımer, Pelin Akil'in başrollerini paylaştığı Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi, 9 Mart Salı akşamı 185. yeni bölümüyle ekrana gelecek. EDHO'nun yeni bölümüne İlyas Çakırbeyli'nin Yavuz'a karşı başlattığı operasyon damga vuracak.
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EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

İshak, Hızır Çakırbeyli ve Kimsesiz Doğan'a nefret ettikleri toz üzerinden plan kurar.

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 184. son bölümde İlyas'ın vurduğu İshak öldü mü? Caner Kurtaran EDHO'dan ayrıldı mı?Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 184. son bölümde İlyas'ın vurduğu İshak öldü mü? Caner Kurtaran EDHO'dan ayrıldı mı?

İshak'ın iftirasıyla cezaevine giren Hızır Çakırbeyli ve Kimsesiz Doğan artık hayatları için mücadele edecektir.

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Gelecek müdahaleyi bekleyen Hızır Çakırbeyli, ziyaretine gelen ve yokluğunda ailesinin başına geçirdiği İlyas Çakırbeyli'den ihanet eden herkesin yok edilmesini ister.

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Hızır Çakırbeyli hem içerde hem dışarda İshak'ın bağlı olduğu şebekeyle de mücadelesine devam eder.

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Ailesini bir arada tutmaya çalışan İlyas Çakırbeyli, bir yandan da Alpaslan'a yapılan operasyonda kimin hainlik yaptığın öğrenmeye çalışır.

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Akrabası Façalılar'la hasım olan İdris Reis'le gemileri yakan İlyas Çakırbeyli, İdris'in kardeşi Demir'in arkasındaki adamı ortaya çıkarmak için uğraşır.

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Geçirdiği zorlu ameliyatın ardından tekerlekli sandalyeye mahkum kalan Alpaslan'ın ise tek dayanağı rahmetli eşinin emaneti kızı Zeyno olur.

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Tekin ve Kubilay'ı amcası İlyas Çakırbeyli'nin yanına gönderen Alpaslan, en büyük mücadelesini de kendi içinde verir.

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