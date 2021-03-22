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  4. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 187. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! EDHO'da Ceylan ve Hızır gerilimi! "Ben Meryem değilim"

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 187. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! EDHO'da Ceylan ve Hızır gerilimi! "Ben Meryem değilim"

22.03.2021 02:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ATV'nin sevilen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın merakla beklenen 187. yeni bölümünden ilk fragman yayınlandı. EDHO yeni bölüm fragmanında Ceylan ile Hızır arasında gerilim yaşanıyor. Ceylan'ın yapmak istediği operasyon ailede krize yol açıyor. Hızır'ın "Sana 'Bu ailenin direği ol' dedim. 'Reisi ol' demedim" sözlerine Ceylan ise "Ben Meryem değilim Hızır. Meryem öldü" şeklinde yanıt veriyor. İşte Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölüm fragmanı.

Oktay Kaynarca, Sanem Çelik, Ozan Akbaba, Yunus Emre Yıldırımer, Pelin Akil'in başrollerini paylaştığı Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi, 23 Mart Salı akşamı 187. yeni bölümüyle ekrana gelecek.

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EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Hızır Çakırbeyli'nin aklanmak için içerde verdiği mücadelenin en büyük destekçisi eşi Ceylan Çakırbeyli olur.

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Özgürlüğüne kavuşur kavuşmaz canından çok sevdiği yeğeni Alpaslan'ın yanına giden Hızır Çakırbeyli, vereceği mücadelede onu dimdik ayakta görmek ister.
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Amcasının aksine kendi planlarını yapmaya başlayan Alpaslan Çakırbeyli ise Pınar'ın yardımıyla iyileşmeye başlar ve bunu herkesten saklar.

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Hızır Çakırbeyli ile verdiği mücadelede cephe cephe kaybeden Tuncay, ele geçiremediği masayı yok etmek için plan yapar.

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Selman Korkmaz ve Demir'le işbirliği yapan Tuncay, bağlı olduğu şebekenin adına tüm masayı yok etmesi için İshak'a talimat verir. İtibarı için her şeyi yapmaya hazır olan İdris Reis, kardeşi Demir'in Tuncay'la yaptığı plandan habersizdir.

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Abisinden gizli hareket eden Demir ise Façalı ailesinin içinde olan Selçuk üstünden oyun kurar.

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Demir'in kurduğu oyunu fark eden Behzat Façalı'nın hareketi ise ağır olur.

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atv Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi Oktay Kaynarca
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