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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 188. son bölüm final sahnesi! EDHO'da Tuncay ölecek mi? Bahtiyar Engin diziden ayrılıyor mu?

31.03.2021 02:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Atv'nin fenomen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 188. son bölümüyle ekrana geldi. EDHO son bölümde Ceylan'ın öldürülmesinin ardından Hızır Çakırbeyli intikam saldırılarına başladı. Gözünü karartan Hızır Çakırbeyli, eşinin attığı her adımı izleyerek sorumluları bulmak için yola çıktı. Final sahnesine ise Hızır'ın Tuncay'a büyük pususu damga vurdu. Hızır, Tuncay'ın aracının içinde ele geçirdi. Peki Tuncay ölecek mi? Ünlü oyuncu Bahtiyar Engin, Eşkıya Dünyaya Hükümdar'dan ayrılacak mı?

Oktay Kaynarca, Sanem Çelik, Ozan Akbaba, Yunus Emre Yıldırımer, Pelin Akil'in başrollerini paylaştığı Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi, 30 Mart Salı akşamı 188. yeni bölümüyle ekrana geldi. EDHO son bölüm finalinde Hızır Çakırbeyli, düşmanı Tuncay'ı kıskıvrak ele geçirdi.

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EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ SON BÖLÜM ÖZETİ

Hızır Çakırbeyli, eşi Ceylan Çakırbeyli’nin infaz edilmesinin ardından intikam yemini eder.

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Gözünü karartan Hızır Çakırbeyli, eşinin attığı her adımı izleyerek sorumluları bulmak ister.

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Tuncay ise Ceylan Çakırbeyli’nin ölümünden sorumlu olanları Hızır Çakırbeyli’ye yem yapar ve onu da tuzağa çekmek ister.
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Hızır Çakırbeyli, izlediği adımların ardından av mı avcı mı olacağına karar vermek zorunda kalır.

Masada kardeşi Selman’ın infaz edilmesinin ardından sinirini babası Hamdi Korkmaz ve Seko’dan çıkaran Yaman Korkmaz, tarafını seçmek zorunda kalır.

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Tuncay ve İshak ise Yaman Korkmaz’ı öldürmesi için işi Demir’e ihale eder. Yaman Korkmaz’ı öldürmek için Ankara’dan ekip çağıran Demir, kendi kazdığı kuyuya düşer ve Haşmet Façalı’nın uzattığı namluyla ölür.

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Kimsesiz Doğan’ı öldürmek için canla başla uğraşan Hamdi Korkmaz, oğlu Selman’ın ölümünden de onu sorumlu tutar. Bu kez kendi işini kendi yapmak isteyen Hamdi Korkmaz, ortalığı savaş alanına çevirir.

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Dizide Oktay Kaynarca (Hızır Çakırbeyli), Sanem Çelik (Ceylan), Ali Sürmeli (Doğan), Hüseyin Avni Danyal (Tufan), Yunus Emre Yıldırımer (Alpaslan Çakırbeyli), Ozan Akbaba (İlyas Çakırbeyli), Pelin Akil Altan (Bahar), Engin Benli (Yaman) yer alıyor.

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atv Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi Oktay Kaynarca
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