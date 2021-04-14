MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Dizi
  4. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 190. son bölümde Alpaslan, İlhan'ı öldürdü! EDHO'da Alpaslan, Ceylan'ın intikamını aldı!

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 190. son bölümde Alpaslan, İlhan'ı öldürdü! EDHO'da Alpaslan, Ceylan'ın intikamını aldı!

14.04.2021 02:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Atv'nin fenomen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 190. son bölümüyle ekrana geldi. EDHO son bölümde yaşadığı silahlı saldırıdan sonra felç olan Alpaslan eski sağlıklı günlerine kavuştu ve intikam peşine düştü. Sanem Çelik'in canlandırdığı Ceylan'ın öldürülmesinin ardından Alpaslan intikam saldırılarına başladı. EDHO final sahnesinde ise Alpaslan "Öldürttüğün Ceylan Çakırbeyli'nin yeğeni" sözlerinin ardından pusuya düşürdüğü İlhan'ı öldürdü.

Oktay Kaynarca, Ozan Akbaba, Yunus Emre Yıldırımer, Pelin Akil'in başrollerini paylaştığı Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi, 13 Nisan Salı akşamı 190. yeni bölümüyle ekrana geldi. EDHO'da Pelin Akil'in canlandırdığı Bahar, Hızır'a yapılan saldırıda vuruldu. Hızır için kendini feda eden Bahar saldırıdan yaralı olarak kurtulmayı başardı.
bahar1

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Hızır Çakırbeyli ve İlyas Çakırbeyli, mezbahadan kendilerini kurtaran keskin nişancının peşine düşer.

0x0-190-bolum-foto-galeri-1618213906968

Herkes Kimsesiz Doğan’ın bu işi organize ettiğini düşünürken Hızır Çakırbeyli yeğeni Alpaslan’dan şüphelenir.

0x0-190-bolum-foto-galeri-1618213907407
Gerçeklerin peşine düşen Hızır Çakırbeyli, işin aslını öğrenmek için Emin ve Pınar’ı sıkıştırmaya başlar.

0x0-190-bolum-foto-galeri-1618213908602

Tuncay’ın ölümüyle alevlenen savaşta İlhan ve Ercan, Hızır Çakırbeyli’ye Yavuz ve Bahar üzerinden tuzak kurar.

0x0-190-bolum-foto-galeri-1618213908701

Yaklaşmakta olduğu tuzağı Bahar’ın verdiği ipucu ile anlayan Hızır Çakırbeyli, ekibiyle birlikte ava gideni avlamak için harekete geçer.

0x0-190-bolum-foto-galeri-1618213911541

Kurulan tuzakta namlu ucunda kalan Hızır Çakırbeyli’yi kurtaran ise Bahar’ın cesareti olur.

0x0-190-bolum-foto-galeri-1618213911545

Sıkılan kurşunun önüne atlayan Bahar, Hızır Çakırbeyli’nin kollarına düşer.

0x0-190-bolum-foto-galeri-1618213912841
İlyas’ı ciddiye almayan ve onu öldürebileceğini düşünen Ercan ise kendi kazdığı kuyuya düşer.

0x0-190-bolum-foto-galeri-1618213915239

Fidanlıkta toplanan İlyas Çakırbeyli ve dostlarına operasyon düzenleyen Ercan, sonunda İlyas Çakırbeyli’nin karşısında diz çökmek zorunda kalır.

0x0-190-bolum-foto-galeri-1618213916346

ekran-resmi-2021-04-13-17-8oFW

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Ameliyat sonrası hastaların deri ve yağlarıyla dans eden doktor 'pes' dedirtti!Ameliyat sonrası hastaların deri ve yağlarıyla dans eden doktor 'pes' dedirtti!
Masumlar Apartmanı'nda Han dehşeti! Şoke eden final sahnesiMasumlar Apartmanı'nda Han dehşeti! Şoke eden final sahnesi
Yılbaşı programına da atlamadı! Zirvedeki isimYılbaşı programına da atlamadı! Zirvedeki isim
Anahtar Kelimeler:
atv Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi Oktay Kaynarca Sanem Çelik
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni kararları duyurdu!

Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni kararları duyurdu!

Bakan Koca, illere göre haftalık vaka sayılarını açıkladı

Bakan Koca, illere göre haftalık vaka sayılarını açıkladı

Mustafa Üstündağ'ın kavgasının görüntüleri ortaya çıktı! 15 dakikada zırhlı araçlar...

Mustafa Üstündağ'ın kavgasının görüntüleri ortaya çıktı! 15 dakikada zırhlı araçlar...

AK Parti'den CHP'nin '128 milyar dolar' iddiasına yanıt

AK Parti'den CHP'nin '128 milyar dolar' iddiasına yanıt

Gerçeği çok az kişi biliyor! Camdaki Kız’ın yıldızı Ajda Pekkan ile...

Gerçeği çok az kişi biliyor! Camdaki Kız’ın yıldızı Ajda Pekkan ile...

Son Dakika: 13 Nisan koronavirüs tablosu açıklandı

Son Dakika: 13 Nisan koronavirüs tablosu açıklandı

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Kavga büyüdü! 'Yalaka, kukla...'

Kavga büyüdü! 'Yalaka, kukla...'

Netflix, ünlü dolandırıcıya 320 bin dolar ödedi

Netflix, ünlü dolandırıcıya 320 bin dolar ödedi

Sütyen tercih etmedi! Son pozlarına beğeni yağdı

Sütyen tercih etmedi! Son pozlarına beğeni yağdı

Oturduğu siteye ödediği aidat şoke etti

Oturduğu siteye ödediği aidat şoke etti

Kameralar kaydetti! 'Nasıl böyle bir olaya karıştım'

Kameralar kaydetti! 'Nasıl böyle bir olaya karıştım'

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.