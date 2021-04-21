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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 191. son bölüm final sahnesi! Tipi ölüyor mu? Savaş Özdemir EDHO'dan ayrıldı mı?

21.04.2021 02:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Atv'nin fenomen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 191. son bölümüyle ekrana geldi. EDHO son bölümde Tipi, Macit'i boğarak öldürdü. Final sahnesinde ise Tipi'nin evi sarıldı. Düşmanlarına karşı iki silahıyla dışarıya çıkan Tipi meydan okudu. Peki EDHO'da Tipi ölecek mi? Savaş Özdemir diziden ayrılıyor mu?

Oktay Kaynarca, Ozan Akbaba, Yunus Emre Yıldırımer, Pelin Akil'in başrollerini paylaştığı Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi, 13 Nisan Salı akşamı 191. yeni bölümüyle ekrana geldi. EDHO'dan Korkmazlar abisinin intikamını almak için saldırıya geçti. EDHO'da Macit'i öldüren Tipi'nin evi düşmanları tarafından sarıldı. Tipi ise meydan okuyarak tek başına onlarca adamın karşısına çıktı.

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EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Amcası Hızır Çakırbeyli'yi korumak için iyileştiğini saklayan Alpaslan Çakırbeyli, İlhan'ı ortadan kaldırır.

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Bu olaydan sonra tüm şüpheleri üzerine çeken Alpaslan Çakırbeyli, amcasının tüm sıkıştırmalarına rağmen açık vermez.

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Hızır Çakırbeyli, Yavuz Sincanlı'nın verdiği listenin peşinden iz sürmeye devam eder.

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Tek tek tüm isimlerin üzerine gitmeye kararlı olan Hızır Çakırbeyli'nin yanında ailesi ve dostları yer alır.

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Listede en dikkat çeken isimlerden olan Rıdvan'la mekanında yüz yüze gelen Hızır Çakırbeyli çıkış planı için de Kimsesiz Doğan'dan yardım ister.

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Hızır Çakırbeyli ve dostlarının koruyuculuğunu ise kanuni Asım üstlenir.

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Abisinin verdiği savaşta en ön safta yer alan İlyas Çakırbeyli'yi ise eşi Ömür Çakırbeyli sıkıştırır.

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İlyas'ın hayatından endişe eden Ömür Çakırbeyli'nin aldığı tavır yüzünden Pınar'a gün doğar.

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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi Oktay Kaynarca
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