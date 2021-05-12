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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 194. son bölüm final sahnesi! EDHO'da Ömür Façalı, İlyas ve Pınar'ı yakaladı

12.05.2021 02:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Atv'nin fenomen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 194. son bölümüyle ekrana geldi. EDHO son bölümde masadaki toplantıda İlyas, Sezai'yi herkesin önünde öldürdü. EDHO son bölüm final sahnesinde ise Ömür Façalı, eşi İlyas ile Pınar'ı bir restoranda yemek yerken yakaladı. Silahını çeken Ömür, Pınar'ı vurmak üzereyken ise başka bir saldırı gerçekleşti. İlyas'ın düşmanları ortalığı birbirine katarken, İlyas ve adamları ise saldırıyı püskürttü.

Oktay Kaynarca, Ozan Akbaba, Yunus Emre Yıldırımer, Pelin Akil'in başrollerini paylaştığı Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi, 11 Mayıs Salı akşamı 194. yeni bölümüyle ekrana geldi.

EDHO YENİ BÖLÜMDE NELER OLDU?

Ortak düşmana karşı İshak ve ekibiyle el sıkışarak birlikte mücadele etmeye karar veren Hızır Çakırbeyli, attığı bu adım sayesinde Yaman Korkmaz ve ailesinin hayatını kurtarır.

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İshak'ın verdiği istihbarat sayesinde yapılacak baskını dakikalar önce haber alan Yaman Korkmaz ve ailesi çatışmadan sağ kurtulur.

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Bu kurtuluşun en büyük etkeni ise haber vermekle yetinmeyip Yaman Korkmaz'ın yardımına koşan İshak olur.

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Ömür Çakırbeyli ve İlyas Çakırbeyli arasındaki gerilim tüm aileyi sarar.

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Haşmet Façalı'nın olayı anlamadan İlyas Çakırbeyli'ye attığı kafa, artık aile meselesi olmaktan çıkar ve masanın konusu haline gelir.

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Hızır Çakırbeyli'nin ortamı yumuşatması için topladığı masada İlyas Çakırbeyli'nin tavrı net olur. Geri adım atmayan Haşmet Façalı ise tüm masayı karşısına alır.

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Eşinden boşanmak üzere olan İlyas Çakırbeyli ise yaşadığı bunalım yüzünden gözünü karartır ve ölmek pahasına düşmanı tek tek indirmeye yemin eder.

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İlyas Çakırbeyli'nin bu planlarında en büyük destekçisi ise yeğeni Alpaslan Çakırbeyli olur.

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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi Oktay Kaynarca
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