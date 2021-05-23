Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 196. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! EDHO'da Hızır'dan intikam planı: Öldürmeye gideceğiz öldüreceğiz

Oktay Kaynarca, Ozan Akbaba, Yunus Emre Yıldırımer, Pelin Akil'in başrollerini paylaştığı Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi, 25 Mayıs Salı akşamı 196. yeni bölümüyle ekrana gelecek. EDHO son bölümde evlenen Hızır Ali ve Didem'e saldırı yapılmıştı. Gizem Arıkan'ın canlandırdığı Didem karakteri ise ölmüştü. Yeni bölümde ise Çakırbeyli ve Façalı aileleri çocuklarına yapılan kanlı saldırının hesabını soracak.

EDHO SON BÖLÜM ÖZETİ

İlyas Çakırbeyli'nin Pınar'la birlikte kurduğu oyun Ömür Çakırbeyli'nin son anda mekanı basmasıyla bozulur. Tüm düşmanlarını tek seferde temizlemeyi planlayan İlyas Çakırbeyli, sadece Rıdvan'ın oğlu Musa'yı öldürebilir.

Oğlunun intikamını almak isteyen Rıdvan ise kana kan diyerek okları Hızır Çakırbeyli'nin oğlu Hızır Ali'ye çevirir. Kendisinden habersiz yapılan planlardan rahatsız olan Hızır Çakırbeyli, duruma el koyarak kendi oyunun kurmak için kolları sıvar.

Haşmet Façalı, İlyas ve Ömür arasındaki gerginlik yüzünden köprüleri yıkmaya hazırdır. Fakat Didem'in aşkı, iki aile arasında yeni bir başlangıç yaptırır. Didem ve Hızır Ali'nin bu durumuna müdahale eden Hızır Çakırbeyli, Haşmet Façalı ile konuşarak sevenlerin kavuşmasını ister.

Çıkan savaş yüzünden nikah merasimini evlerinin bahçesinde yapma kararı alan Hızır Çakırbeyli, oğlu Hızır Ali'ye ve Didem'e yapılacak saldırıyı yine de engelleyemez.



