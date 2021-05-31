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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 197. bölüm fragmanı yayınlandı| Savaşsa Savaş!

31.05.2021 10:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Atv ekranlarının fenomen dizisi 'Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın 197. bölüm fragmanı yayınlandı. Yayınlanan yeni bölüm fragmanında Savaş isimli şahıs merak uyandırır. Birçok özel birim tarafından korunan Savaş, Hızır Çakırbeyli'nin yeni düşman olacaktır. Çakırbeyli, Savaş hakkında ''Sana öyle bir düşman buldum ki, vur vur bitmez!'' sözleriyle dikkat çeker...

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 197. bölüm fragmanı yayınlandı| Savaşsa Savaş!

Yayılnadığı her hafta reyting rekorları kıran dizi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da bu hafta 'Savaş' paniği yaşanır. Öte yandan ise Ömür ile İlyas'ın arasının düzelmesi dikkatlerden kaçmazken, yaşadığı yakınlaşma ise İlyas'ın, Ömür'ü affettiğini düşünülür. Yayınalan 197. yeni bölüm fragmanında Hızır Çakırbeyli ise yeni düşmanı 'Savaş'ı tanımak için bir kaç araştırma yaptırır.

"SANA ÖYLE BİR DÜŞMAN BULDUM Kİ VUR VUR BİTMEZ"

Atv ekranlarının sevilen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da bu hafta dengeler değişiyor. 197'inci yeni bölüm tanıtımı yayınlanan dizide bu hafta 'Savaş' karakteri merak uyandırır. Düşmanını tanımak isteyen Hızır Çakırbeyli, Savaş hakında bazı araştırmalar yaptırır. Sonucunda ise Savaş'ın birçok özel birim tarafından korunduğu ortaya çıkar. Çakırbeyli, öğrendiklerinin ardından 'Savaşsa, Savaş' tiradını atarak büyük bir göz dağı verir.

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 197. bölüm fragmanı yayınlandı| Savaşsa Savaş!

EDHO SON BÖLÜM ÖZETİ

Hızır Çakırbeyli, verdiği savaşta tek tek sevdiklerini kaybeder. Hızır Ali'nin Didem'le evlendiği gün saldırıya uğramasıyla şok yaşayan Çakırbeyli ailesi, Didem'in acı haberi ile yıkılır. Kızının ölüm haberiyle kendini kaybeden Haşmet Façalı ise saldırının arkasındaki isim olan Rıdvan'ın mekanı basar. Rıdvan'ın adamlarını tek tek indiren Haşmet Façalı, yediği kurşunlarla yere yığılır.

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 197. bölüm fragmanı yayınlandı| Savaşsa Savaş!

Gelinin öldüğü gün dostu Haşmet Façalı'yı da kaybetmek istemeyen Hızır Çakırbeyli, elinden geleni yapar. Yaşanan onca karmaşanın arasında oğlundan gelen sevindirici haberle bir nebzede olsa içi rahatlayan Hızır Çakırbeyli, düşmanını yok etmek için kolları sıvar. Topyekûn savaşa hazır olan Çakırbeyli ailesi ve dostları, bu uğurda her şeyi yapmaya hazırdır. Hızır Çakırbeyli, hala hedef olan oğlu Hızır Ali'yi koruma görevini ise yeğeni Alpaslan Çakırbeyli'ye verir. Tek tek aile üyelerini kaybeden Rıdvan, bu kez de bombalı saldırı yapmak için kolları sıvar.


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atv Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi
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