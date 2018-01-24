Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 88. son bölüm izle: Hızır ve Alparslan'a büyük şok! (Yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?)

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 88. son bölümü dün akşam heyecanla izlendi. EDHO hayranları, geçen hafta kupa maçı nedeniyle ertelenen bölüm sonrasında sosyal medyadan sert bir şekilde eleştirmişti. Bir önceki bölümde Ömer'in hapishanede gözleri önünde Hakkı'nın adamı tarafından öldürülmek istenmesi Hızır'ı çileden çıkardı. Gözünü intikam hırsı bürüyen Hızır, Ömer'i öldürmek isteyen Hakkı'nın adamını hapishanede aynı şekilde öldürür ve intikamını alır. Sırada masada kendisine ihanet edenler vardır. Özellikle final sahnesinde Hızır'ın Ünal'ı öldürmek için gittiği zaman yaşadığı şoku izleyenler, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölüm fragmanı ne zaman yayınlanacak merak etmeye başladılar. İşte Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 88. son bölümünde olanlar...
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 88. son bölümünde Pudra Hakkı ortalığı karıştırmaya devam etti. Canan ile herkesin aklını karıştıran Pudra Hakkı, Gönül ile eskiye dayanan dostluğundan bahsedince Tipi Murat deliye döner ve karısını öldürmek ister. Gönül ise çareyi Meryem'in evine sığınmakta bulur. Meryem'in engellemelerine rağmen Gönül'ün boğazına sarılan Tipi, az kalsın onu öldürecekti. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz son bölümü aşağıdaki linkten izleyebilirsiniz.
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 88. son bölümü izlemek için tıklayınız
Hapisteki görüşme sırasında Ömer'in arkasından yaklaşarak telefon kablosu ile onu boğmaya çalışan ve Hakkı'nın adamı olduğunu söyleyen elemanı, Hızır, yine görüşme sırasında içerideki adamları ile aynı şekilde boğar. Ve böylece oğluna yapılanını intikamını almıştır. İşte Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz son bölümdeki o sahne...
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz son bölümde Hızır, herkesten teker teker intikamını alacağını söyler ve bunun da planını yapmaya başlar. Ekrem ise Hızır'a destek veriyormuş gibi görünerek Pudra Hakkı ile planının işe yaradığını görerek sevinir. Fahri ile Alparslan, Ünal'ın evini gözlemekte ve Hızır'ı beklemektedirler. İçeriye giren camları kapalı bir aracın girdiğini Hızır'a iletirler. Hızır'ın gelmesi ile Ünal'ın evine giren üçlüyü ise içeride şok olacakları bir görüntü beklemektedir. Öldüğünü sandıkları Davut kanlı canlı karşılarındadır. Ve Hızır Ali'nin ortaya çıkması ve Ünal'ı korumak istemesi daha da şok eder. Ünal herşeyi tek bir cümle ile özetler "Plan sizden çok daha büyük!". Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz final sahnesi yeni bölüm fragmanı ne zaman yayınlanacak diye şimdiden merak etmeye başladılar. İşte Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz son bölüm final sahnesi...
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 88. son bölümünde; Pudra Hakkı masadan istediklerini alabilmek adına giriştiği mücadelesine üyelerin zaafları üzerine giderek devam etmektedir. Tipi'den başlayarak uygulamaya geçirdiği planları masadakilerle sınırlı kalmayacak, Ceylan'a kadar uzanacaktır. Kimsesiz Yaşar'a göre uzlaşma vakti geçmiş harekete geçme vakti gelmiştir. Çakırbeyliler dört bir koldan saldırıya geçerek Hakkı'yı köşeye sıkıştırma peşine düşerler. Hızır'ın gözleri önünde Ömer'e yapılanın da bir karşılığı olacaktır elbet…
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 88. son bölümünde; Ömer'in görüş esnasında başına gelenlere tanık olan Meryem, oğlunun daha fazla orada kalmasını istemez. Konumu itibariyle bunu sağlayabilecek tek kişi olan Ceylan'dan gelebilecek yardımı beklemekten başka çare yoktur. Bekleyişte olan Çakırbeyli hanesinin sakinliğini bozacak gelişmeler yaşanması ise an meselesidir.
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