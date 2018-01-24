Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 88. son bölüm izle: Hızır ve Alparslan'a büyük şok! (Yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?)

Son Güncelleme 55 dakika önce DİZİ HABERLERİ | 24.01.2018 07:45 |55 dakika önce

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 88. son bölümü dün akşam atv ekranlarında hayranları ile buluştu. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz bir önceki bölümde Hızır ile Meryem'in gözleri önünde Hakkı'nın adamı tarafından Ömer'in öldürülmek istenmesi Hızır'ın öfkesini kabartmış ve intikamını almaya yemin etmişti. EDHO son bölümde ise Hızır, tek tek herkesten öcünü alıyor. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 88. son bölümü haberimizden izleyebilirsiniz.

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 88. son bölümü dün akşam heyecanla izlendi. EDHO hayranları, geçen hafta kupa maçı nedeniyle ertelenen bölüm sonrasında sosyal medyadan sert bir şekilde eleştirmişti. Bir önceki bölümde Ömer'in hapishanede gözleri önünde Hakkı'nın adamı tarafından öldürülmek istenmesi Hızır'ı çileden çıkardı. Gözünü intikam hırsı bürüyen Hızır, Ömer'i öldürmek isteyen Hakkı'nın adamını hapishanede aynı şekilde öldürür ve intikamını alır. Sırada masada kendisine ihanet edenler vardır. Özellikle final sahnesinde Hızır'ın Ünal'ı öldürmek için gittiği zaman yaşadığı şoku izleyenler, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölüm fragmanı ne zaman yayınlanacak merak etmeye başladılar. İşte Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 88. son bölümünde olanlar... EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ SON BÖLÜMDE NELER OLDU? Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 88. son bölümünde Pudra Hakkı ortalığı karıştırmaya devam etti. Canan ile herkesin aklını karıştıran Pudra Hakkı, Gönül ile eskiye dayanan dostluğundan bahsedince Tipi Murat deliye döner ve karısını öldürmek ister. Gönül ise çareyi Meryem'in evine sığınmakta bulur. Meryem'in engellemelerine rağmen Gönül'ün boğazına sarılan Tipi, az kalsın onu öldürecekti. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz son bölümü aşağıdaki linkten izleyebilirsiniz.

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 88. son bölümü izlemek için tıklayınız Hapisteki görüşme sırasında Ömer'in arkasından yaklaşarak telefon kablosu ile onu boğmaya çalışan ve Hakkı'nın adamı olduğunu söyleyen elemanı, Hızır, yine görüşme sırasında içerideki adamları ile aynı şekilde boğar. Ve böylece oğluna yapılanını intikamını almıştır. İşte Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz son bölümdeki o sahne... Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz son bölümde Hızır, herkesten teker teker intikamını alacağını söyler ve bunun da planını yapmaya başlar. Ekrem ise Hızır'a destek veriyormuş gibi görünerek Pudra Hakkı ile planının işe yaradığını görerek sevinir. Fahri ile Alparslan, Ünal'ın evini gözlemekte ve Hızır'ı beklemektedirler. İçeriye giren camları kapalı bir aracın girdiğini Hızır'a iletirler. Hızır'ın gelmesi ile Ünal'ın evine giren üçlüyü ise içeride şok olacakları bir görüntü beklemektedir. Öldüğünü sandıkları Davut kanlı canlı karşılarındadır. Ve Hızır Ali'nin ortaya çıkması ve Ünal'ı korumak istemesi daha da şok eder. Ünal herşeyi tek bir cümle ile özetler "Plan sizden çok daha büyük!". Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz final sahnesi yeni bölüm fragmanı ne zaman yayınlanacak diye şimdiden merak etmeye başladılar. İşte Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz son bölüm final sahnesi...