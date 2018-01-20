Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 88. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? EDHO Yeni bölüm ne zaman?

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 88. yeni bölüm fragmanı ne zaman yayınlanacak, EDHO yeni bölüm bu hafta olacak mı merakla bekleniyor. Başrollerinde Deniz Çakır ve Oktay Kaynarca'nın paylaştığı ve usta oyuncu kadrosu ile her hafta Salı günleri atv'de ekrana gelen Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölüm fragmanı heyecanla bekleniyor. Her hafta pazar günleri yayınlanan yeni fragman ile dizinin yeni bölüm yayın tarihi de belli olacak.
Geçen hafta fragman ile birlikte yeni bölümünde yayınlanmaması hayranları tarafından çok eleştirilmişti. Geçen hafta Salı akşamı, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölüm saatinde İstanbulspor - Fenerbahçe kupa maçı yayınlanınca EDHO hayranları öfkelerini ve üzüntülerini sosyal medyadan paylaştılar. Bu erteleme aynı zamanda geçen senenin başında yaşanan 3 haftalık ertelemeyi hatırlattı. Aynı şekilde bir erteleme olur mu bilinmiyor. Yeni bölüm fragmanını haberimizdeki linkten takip edebilirsiniz.
Ne demek #edho bu hafta yok @bahadirozdener @DenizCkr pic.twitter.com/oDOpSw2mjx— melih boz (@Bozo_Melih) 15 Ocak 2018
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 88. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz son bölümünde Ömer'e, Hızır'ın gözleri önünde yapılan şok saldırısı herkesi sarstı. Ömer, yaptığı hamleler ile bu tehlikeden kurtuldu. Fakat Hızır, başlarına bela olan Pudra Hakkı'dan bunun hesabını nasıl soracak, intikamını alacak mı merak ediliyor. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 88. yeni bölüm fragmanını haberimizden takip edebilirsiniz.
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 88. yeni bölüm fragmanı merakla bekleniyor. Son bölümde diziye iki yeni karakter katıldı. Pudra Hakkı adındaki şahıs, uyuşturucu kaçaklığını, masaya getirmek istiyor. Bu yüzden masadakilere yüklü miktarda para vererek onların gözünü boyamak istiyor ve bunda başarılı oluyor. Niyeti ise masaya oturmak. Fakat Hızır, baştan beri karşı olduğu uyuşturucu satışına bu sefer daha sert bir yanıt veriyor. Bu yüzden masada olan ve bu işe giren kim varsa hepsini öldüreceğini dahi söylüyor. Pdura Hakkı ise işlerine set koyan Hızır'a gözdağı vermek için oğlu Ömer'i hedef olarak seçiyor. Hapisteki bir adamını görevlendiren Hakkı, Ömer'i tam da Meryem ile Hızır'ın onu hapiste ziyaret ettiği sırada öldürmesini istiyor. Meryem'in haykırışları arasında Ömer, yaptığı bir iki hamle ile bu tehlikeyi bertaraf ediyor. Bu yüzden kinlenen Hızır, ailesini korumak için Hakkı'dan bunun hesabını soracak ve intikam almak için planlar yapacaktır. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 88. yeni bölüm fragmanı, her zaman olduğu gibi pazar günü yayınlanacak. Aşağıdaki verdiğimiz linkten yeni bölüm fragmanını takip edebilir ve izleyebilirsiniz.
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 88. yeni bölüm fragmanı için tıklayınız
"Hakkı abinin selamı var"
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz son bölüm yine nefesleri kesti. Heyecanla izlenen Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölümde Pudra Hakkı ve oğlu Yalçın karakteri ile iki oyuncu kadroya katıldı. Uyuşturucu kaçakçılığı yapan Pudra Hakkı, masadakilerin gözünü verdiği büyük miktarda paralar ile boyamayı başarır. Ve bunun karşılığında ise masaya oturmak ister. Ama karşısına Hızır Reis çıkar ve buna mani olur. Pudra Hakkı, bunu karşılığında Ömer'i hapiste öldürmek için adamın görevlendirir. Meryem ile Hızır, Ömer ile camın arkasında yaptıkları görüşme sırasında birisi yanaşır. Hızır Reis ile görüşmek için izin isteyen adam Pudra Hakkı'nın adamıdır. Hızır'a oğlun bize emanet dedikten sonra "Ben Hakkı abinin adamıyım. Hakkı abinin selamı var" dedikten sonra telefon kablusunu Ömer'in boynuna dolar ve Hızır ile Meryem'in gözleri önünde onu boğmak ister. Ömer, arkasındaki adama önce kafası ile sonra dirseği ile vurur ve kablodan kurtulur. Fakat bundan sonrasında Ömer'in başına daha neler gelecek bilinmemektedir. İşte Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz son bölümde nefesleri kesen o sahne...
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın 9 Ocak Salı akşamı ekrana gelen 86. bölümünde, Hızır'ın oğlu Ömer cezaevinde büyük tehlikeler atlattı. İşlediği cinayeti itiraf ettikten sonra cezaevine giren Ömer'i, babasının düşmanları saldırdı. Hızır Çakırbeyli'nin cezaevinde olan oğlu Ömer'i anne ve babasının gözleri önünde boğarak öldürmeye çalıştılar.
İşlediği suçun bedelini kendi rızasıyla ödeyen Ömer'i hapiste zor günler beklemektedir. Oğlunun, vicdanının sesini duymasına yardımcı olan Meryem ise içeriden gelen kötü haberlere katlanmak zorunda kalacaktır. Pudra Hakkı ile yapılan karlı ticaret masadaki bazı isimlerin aklını karıştırmayı başarır. Tehlikeli sularda yüzen masa üyelerinin, herkesi bir girdabın içine çekmesi an meselesidir. Hakkı'nın ortaklıktan bahsedip masaya oturmak istemesi de geri dönülmez bir yola girildiğinin göstergesidir. Başındaki türlü belalardan henüz kendini kurtaramamış Hızır ise dostu bildikleriyle bir savaşa girmenin eşiğindedir.
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