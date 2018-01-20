Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 88. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? EDHO Yeni bölüm ne zaman?

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 88. yeni bölüm fragmanı ne zaman yayınlanacak, EDHO yeni bölüm bu hafta olacak mı merakla bekleniyor. Başrollerinde Deniz Çakır ve Oktay Kaynarca'nın paylaştığı ve usta oyuncu kadrosu ile her hafta Salı günleri atv'de ekrana gelen Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölüm fragmanı heyecanla bekleniyor. Her hafta pazar günleri yayınlanan yeni fragman ile dizinin yeni bölüm yayın tarihi de belli olacak.

Geçen hafta fragman ile birlikte yeni bölümünde yayınlanmaması hayranları tarafından çok eleştirilmişti. Geçen hafta Salı akşamı, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölüm saatinde İstanbulspor - Fenerbahçe kupa maçı yayınlanınca EDHO hayranları öfkelerini ve üzüntülerini sosyal medyadan paylaştılar. Bu erteleme aynı zamanda geçen senenin başında yaşanan 3 haftalık ertelemeyi hatırlattı. Aynı şekilde bir erteleme olur mu bilinmiyor. Yeni bölüm fragmanını haberimizdeki linkten takip edebilirsiniz.

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 88. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz son bölümünde Ömer'e, Hızır'ın gözleri önünde yapılan şok saldırısı herkesi sarstı. Ömer, yaptığı hamleler ile bu tehlikeden kurtuldu. Fakat Hızır, başlarına bela olan Pudra Hakkı'dan bunun hesabını nasıl soracak, intikamını alacak mı merak ediliyor. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 88. yeni bölüm fragmanını haberimizden takip edebilirsiniz.