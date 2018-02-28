Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 92. son bölüm izle: Hızır ve Paşa karşı karşıya! (EDHO 93. yeni bölüm fragmanı çıktı mı?)

Ekranların popüler aksiyon mafya dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 92. Bölümü ile ekrana geldi. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz son bölüm güç odakları arasındaki savaşın daha kızışmasına ve yeni planların hayata geçirilmesine sahne oldu. Hızır Paşa ile tanıştı ve bu görüşme oldukça gergin geçti. İki tarafta güçlerini ortaya koyup geri adım atacak kişiler olmadıklarını açıkça gösterdiler.
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz son bölüm pek çok önemli gelişmeye sahne oldu ki bu da doğal olarak yeni bölüme dair merakı artırdı. Peki Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 93. Yeni bölüm fragmanı ne zaman çıkacak? Yeni bölüme dair ilk ipuçlarını ne zaman görebileceğiz. EDHO'nun yeni bölüm fragmanının önceki bölümlerde olduğu gibi Pazar akşamı yayımlanması bekleniyor.
HIZIR SONUNDA PAŞA İLE TANIŞTI
Son bölümün en dikkat çeken bölümlerinden biri Paşa ile Hızır'ın tanışması oldu. Bu tanışma sözlerle yapılan bir savaş gibiydi ve iki tarafta geri adım atmayacaklarını gösterdiler ki bu sözlü savaşın çok yakında tam teşekküllü bir savaşa dönüşeceği açıkça anlaşıldı.
UYUŞTURUCU TESTİNİN SONUÇLARI ÇIKTI!
Ceylan uyuşturucu kullanıp kullanmadıklarını test için saç teli isteyince evde gerginlik yaşandı. Selda babasına saç örneği istendiğini söyledi. Sonra da artık o evde kalmak istemediğini açıkladı. Test negatif çıkınca ise Ceylan, rahatladığını ifade etti ama Selda ile olan aralarındaki durum düzelmişe benzemiyordu.
Bunun yanında EDHO son bölüme Kimsesiz, Hurşit'e iş teklif etti. Ünal tehdit edildi ve Hızır yeni planını açıkladı. Dizinin son bölümünü kaçırdıysanız veya yeniden izlemek istersiniz aşağıdaki bağlantı ile EDHO son bölümü internetten izleyebilirsiniz.
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 92. Bölüm izle
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ 92. BÖLÜM ÖZETİ
Ekrem, Ünal Kaplan'ın masası üzerine kurduğu oyunuyla Ender ve İlker'in kaybına sebep olmuştur. Bu başarısının ardından rüzgar terse dönecek, güvendiği adamı Hakkı'nın ihanetine uğrayacaktır. Ceylan ile anlaşmaya oturan Hakkı'nın verdiği adres, Davut'un büyük planı için önemli bir adım olsa da Çakırbeylilerin başına dert olacak yeni belaların da habercisidir. Düşman olduğunu alenen kabullenmek zorunda kalan Ekrem'in arkasındakileri ortaya çıkarmayı amaçlayan Hızır ise gizli düşmanlıklardan yorulmuş, savaşacağı kişileri karşısında görmek istemektedir. Ünal Kaplan ile kurduğu yeni planıyla, yavaş yavaş ortaya çıkmaya başlayan diğer düşmanlarının da gözünün içine bakma fırsatını bulacaktır.
ENİŞTEYE ÖDÜL
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin enişte karakterine can veren ünlü oyuncu Hakan Karsak ödüllere doymuyor. Yurt içi ve yurt dışında iki ayrı film festivalinden en iyi erkek oyuncu ödülü alan oyuncu başarısını katladı. Hakan Karsak, 5. Setem Akademi Uluslararası İpekyolu Kısa Film Yarışmasında en iyi erkek oyuncu ödülünü aldı. Performansı ile adından söz ettiren usta oyuncu, ''3,5 Lira'' filmi ile en iyi erkek oyuncu ödülünün sahibi oldu.
HAKAN KARSAK KİMDİR?
Hakan Karsak 1992 yılında Ankara Gençlik Tiyatrosu ve Yahya Kemal Beyatlı Lisesi Tiyatro Topluluğu’na katıldı ve tiyatroya amatör olarak adım attı. Kısa bir süre sonra Ankara Sanat tiyatrosu Oyunculuk Atölyesi’nde kursiyer olarak çalışmaya başladı. Liseden sonra Afyon Kocatepe Üniversitesi İnşaat Bölümü’ne girdi. Mezun olduktan sonra İstanbul Üniversitesi Felsefe Bölümü’ne girdi ve buradan mezun oldu. Düzce depreminden sonra depremzede çocuk ve gençleri rehabilite edebilme amacıyla UNICEF’le beraber çalışarak Düzce’de 2 yıl tiyatro eğitmeni olarak görev aldı. Hakan Karsak 2013′te Boğaziçi Uluslararası Film Festivali’nde “En İyi Erkek Oyuncu Ödülü”ne layık görüldü.
Pekk çok tiyatro oyununda rol alan Karsak, Köpek, Sisile, Sarmaşık, Neden Tarkoski Olamıyorum, Muska, Kuzu, Kumun Tadı, Deniz Seviyesi, Patika, Yangın Var, Press, Ben Gördüm ve Ay Lav Yu filmlerinden rol almışyır. Ayrıca Firar, Sultan Vicdan, Benim Adım Gültepe, Ulan İstanbul dizilerinde yer almış, 2015'ten bu yana da Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde Hızır'ın eniştesi rolüne hayat vermektedir.
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