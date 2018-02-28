Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 92. son bölüm izle: Hızır ve Paşa karşı karşıya! (EDHO 93. yeni bölüm fragmanı çıktı mı?)

Ekranların popüler aksiyon mafya dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 92. Bölümü ile ekrana geldi. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz son bölüm güç odakları arasındaki savaşın daha kızışmasına ve yeni planların hayata geçirilmesine sahne oldu. Hızır Paşa ile tanıştı ve bu görüşme oldukça gergin geçti. İki tarafta güçlerini ortaya koyup geri adım atacak kişiler olmadıklarını açıkça gösterdiler.

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ 93. YENİ BÖLÜM FRAGMANI NE ZAMAN ÇIKACAK?

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz son bölüm pek çok önemli gelişmeye sahne oldu ki bu da doğal olarak yeni bölüme dair merakı artırdı. Peki Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 93. Yeni bölüm fragmanı ne zaman çıkacak? Yeni bölüme dair ilk ipuçlarını ne zaman görebileceğiz. EDHO'nun yeni bölüm fragmanının önceki bölümlerde olduğu gibi Pazar akşamı yayımlanması bekleniyor.

HIZIR SONUNDA PAŞA İLE TANIŞTI

Son bölümün en dikkat çeken bölümlerinden biri Paşa ile Hızır'ın tanışması oldu. Bu tanışma sözlerle yapılan bir savaş gibiydi ve iki tarafta geri adım atmayacaklarını gösterdiler ki bu sözlü savaşın çok yakında tam teşekküllü bir savaşa dönüşeceği açıkça anlaşıldı.