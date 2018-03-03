Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 93. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? (EDHO 92. son bölüm izle!)

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 93. yeni bölüm fragmanı yayınladı mı merak ediliyor. Özellikle Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz son bölümde Hızır'ın gözleri kapalı şeklinde yanına getirildiği Paşa "Biz sizin mahalle kavgası yapacağınız ekip değiliz. Bir daha bize ait bir yere, bir kişiye 'dokunursanız sizinle böyle konuşmam.' dedi. Bu karşılaşma sonrasında EDHO hayranları yeni bölümde neler olacak diye merak etmeye başladılar. Hızır, Paşa'nın bu tehditleri sonrasında ne yapacak? Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 93. yeni bölüm fragmanına dair detaylar haberimizde.
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz son bölüm pek çok önemli gelişmeye sahne oldu ki bu da doğal olarak yeni bölüme dair merakı artırdı. Peki Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 93. Yeni bölüm fragmanı ne zaman çıkacak? Yeni bölüme dair ilk ipuçlarını ne zaman görebileceğiz. EDHO'nun yeni bölüm fragmanının önceki bölümlerde olduğu gibi Pazar akşamı yayımlanması bekleniyor. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölüm fragmanını aşağıdaki linkten takip edebilirsiniz.
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 93. yeni bölüm fragmanı
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz son bölümün en dikkat çeken bölümlerinden biri Paşa ile Hızır'ın tanışması oldu. Bu tanışma sözlerle yapılan bir savaş gibiydi ve iki tarafta geri adım atmayacaklarını gösterdiler ki bu sözlü savaşın çok yakında tam teşekküllü bir savaşa dönüşeceği açıkça anlaşıldı.
Ceylan uyuşturucu kullanıp kullanmadıklarını test için saç teli isteyince evde gerginlik yaşandı. Selda babasına saç örneği istendiğini söyledi. Sonra da artık o evde kalmak istemediğini açıkladı. Test negatif çıkınca ise Ceylan, rahatladığını ifade etti ama Selda ile olan aralarındaki durum düzelmişe benzemiyordu.
Bunun yanında EDHO son bölüme Kimsesiz, Hurşit'e iş teklif etti. Ünal tehdit edildi ve Hızır yeni planını açıkladı. Dizinin son bölümünü kaçırdıysanız veya yeniden izlemek istersiniz aşağıdaki bağlantı ile EDHO son bölümü internetten izleyebilirsiniz.
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