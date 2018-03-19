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Eşkıya Dünyaya Hükümdar olmaz 95. Yeni bölüm fragmanı: Hızır, gerçek düşmanlarıyla karşı karşıya!

DİZİ HABERLERİ  | 19.03.2018 12:51 | Son Güncelleme

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 95. Bölüm fragmanı yayımlandı ve Hızır, sonunda gerçek düşmanlarıyla yüzleşiyor. Hızır, düşmanlarına da öyle tehdit ile itilip kakılacak biri olmadığını gösterecek. İşte Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölüm fragmanı ile 95. Bölümün özeti ve fragmana tepkiler...

Eşkıya Dünyaya Hükümdar olmaz 95. Yeni bölüm fragmanı: Hızır, gerçek düşmanlarıyla karşı karşıya!

Sular ısınıyor! Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 95. bölüm fragmanı yayımlandı. Hızır ve Ünal Kaplan'ın planı sayesinde gerçek düşmanlar yüzlerini gösteriyorlar. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz Hızır'ı tehdit etseler de Hızır'ından çarpıcı bir yanıt alıyorlar.

"BEN OLSAM AİLEMİ VE BENİ KATLEDERDİM"

Hızır, kendisine ve ailesine yapılan tehdit karşısında öyle itilip kakılacak biri olmadığını net bir şekilde ortaya koyuyor. Amerikalılara yerlerinde olsa kendisini ve ailesini direkt katledeceğini de söyleyerek şok ediyor. İşte EDHo yeni bölümden ik görüntüler...

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ 95. BÖLÜM FRAGMANI

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ 95. BÖLÜM FRAGMANIAN TEPKİLER

Yeni fragman EDHO hayranlarını heyecanlandırdı. Dizinin hayranları fragman sonrası 95. Bölümün kaçırılmaması gereken bir bölüm olarak tanımlandılar. Ayrıca Deniz'in yeni bölümde olması dikkat çekti.

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ 95. BÖLÜM ÖZETİ

Hızır ve Ünal Kaplan'ın gizli düşmanları ortaya çıkarmak için başlattıkları mücadelenin sonuna gelinmiş, başta Hasan'ı bitirmek için yapılan operasyon başarılı geçmiştir. Herkesin tek tek sorguya alındığı günün sonunda varılmak istenen nokta, devletin tüm hainlerden temizlenmesidir. Ne var ki Amerikalılar, onlar için çok önemli olan adamlarının alınmasına karşılık vermekte geç kalmaz. Görevini hakkıyla yerine getirmiş olmanın mutluluğu, abisinin hayatta olduğu gerçeğini öğrenmesiyle ikiye katlanan Ceylan'ın hevesi kursağında kalacaktır. Nihayet gerçek düşmanlarının yüzüne bakma fırsatını yakalayan Hızır da bir dönemin kapanışına sevinemeden, kendini yeni bir hikayenin içinde bulacaktır.

EDHO SON BÖLÜMDE NELER OLMUŞTU?

Herkesi ölümle burun buruna getiren büyük planda sona yaklaşılırken dikkat edilmesi gereken en önemli şey zamanlamadır. Çakırbeyli Ailesi'nin içine yerleştirilmiş düşmanlar tek tek kendini açık etmeye başlamış, Yalçın'ın ele geçirilmesiyle de önemli bilgilere ulaşılmıştır. Kurduğu oyunun ortaya çıkmasına ramak kaldığını fark eden Hasan, içerideki adamlarına harekete geçme emrini verir. Hızır ise tehlikenin farkındadır, Ünal Kaplan ve Ceylan'ı dikkatli hareket etmesi uyarır. Hızır'ın göz ardı etmemesi gereken asıl şey ise şimdiye kadar gücünü küçümsediği Selda ve Candan'ın özel yetiştirilmiş tetikçiler olmasıdır.

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