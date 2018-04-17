Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 99. yeni bölüm izle: Sıra Yaşar'ın intikamını almaya geldi!

Kimsesiz Yaşar'ın uzun zaman sonra karşısına çıkan gizli sevdası, dikkatsizce hareket etmesine ve sonucunda Reşit'in ağına düşmesine sebep olmuştur. Hızır Çakırbeyli eski dostuna olanları yeni düşmanına ödetmeye kararlıdır. Olanlardan sonra Reşit'i bir kez daha mekanında ağırlayan Hızır, eski olumlu tavrının aksine artık alenen hasım olduklarını vurgular. Reşit de bu karşılamaya cevaben küçümsediği Çakırbeylilere tehditler yağdırır.

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 99. yeni bölümü için geri sayım başladı. Oktay Kaynarca ve Deniz Çakır'ın başrolünde oynadığı Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölümde neler olacak? Son bölümde Reşit'in adamları ile karşı karşıya kalan ve savunmasız olan Kimsesiz Yaşar kurtulabilecek mi? Yaşar'a yapılan bu saldırı sonrasında Hızır, Reşit'i hasım olarak ilan ediyor. Hayriye Ana, Meryem'in kalp doktoruna gitmesini sorgularken Pudra Hakkı, sıranın kendilerine geldiğini korkuyla itiraf eder. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 99. yeni bölüm fragmanı, bölüm özeti ve online izleme linki haberimizde.

Artık sıranın kendilerinde olduğunu bilen Hakkı ise canını kurtarmak için Ekrem'den derhal etkili bir plan yapmasını ister. Eski hasımlarını da unutmayan Hızır kendinden beklendiği gibi masadaki ölümler için hazırlık yapmaktadır. Kural kuraldır. Masada oturan masada ölecektir.

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölüm izle (17 Nisan Salı atv 20.00)

Kalp doktoru Derya'nın eve gelmesiyle ortaya çıkan durumlar, Çakırbeyli ailesini Meryem'in hasta olduğu gerçeğine de yakınlaştırır. Her yerde gözü kulağı olan Hayriye Ana, Derya'nın kadın doğum uzmanı olmadığını bildiğinden, yakaladığı ipin ucunu düğümü çözene kadar bırakmamaya kararlıdır.

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz son bölümde; Hızır Çakırbeyli şüphelerinde yine yanılmamış, arkasından iş çevirdiğini düşündüğü Alparslan'ı takip ederek Meryem ve Ceylan'ı hastanede gafil avlamıştır. Karısının ölümle burun buruna geldiğini öğrenen Hızır'ı kontrol etmek kolay olmayacaktır.

Tüm masanın bir araya geldiği toplantıda, Çakırbeyli Ailesi'ne silah doğrultanların arkasında kim varsa, ne pahasına olursa olsun yok edileceği konusunda anlaşılır. Böylece sevdiklerine dokunanlara neler yapabileceklerini gösteren Çakırbeyliler düşmanlarından gelecek yeni tehlikelere karşı da önlem almış olurlar.

Bu güç gösterisinin hemen ardından yıllardır hapiste olan, normal şartlarda da kolay kolay dışarı çıkması beklenmeyen Reşit adlı bir bela ortaya çıkar. Masadan alacaklı olduğunu söyleyerek karşısına dikilen bu belayı başından savmak isteyen Hızır bunu kolay kolay başaramayacaktır.