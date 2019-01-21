Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'a 4 yeni oyuncu! Bir de ayrılık söylentisi var!

Yapımcılığını Raci Şaşmaz ve senaryosunu Bahadır Özdener ve Raci Şaşmaz’ın yaptığı ve oyuncu kadrosunda Oktay Kaynarca, Tarık Ünlüoğlu, Yunus Emre Yıldırımer, Sabina Toziya, Savaş Özdemir, Mustafa Üstündağ gibi isimlerin yer aldığı fenomen dizi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölümlere 4 yeni transferle giriyor.

Diziye yeni bölümlerde Façalı Ailesi katılıyor. Façalı Ailesi’nin fertlerini ise son olarak ‘Müslüm’ filminde Müslüm Gürses’in babasını canlandıran beğeni toplayan Turgut Tunçalp, Börü dizisindeki performansıyla büyük beğeni toplayan Emir Benderlioğlu ve ‘Şahin Tepesi’ dizisiyle dikkatleri üzerine çeken İlhan Şen oluşturacak. Zengin Kız Fakir Oğlan dizisiyle akıllarda yer eden Gözde Okur da Çakırbeyli Ailesi’ne katılan bir başka önemli isim. Turgut Tunçalp’in dizide “Façalı Dayı” lakabıyla anılan Haşmat karakterine hayat vereceği öğrenildi.

EDHO’YA VEDA MI ETTİ?

Dizide İlyas Çakırbeyli karakterine hayat veren Ozan Akbaba diziye veda ettiği konuşuluyor. İlyas, cezaevi önünde silahlı saldırıya uğramıştı. Yeni bölüm fragmanında Alpaslan, İlyas’ın intikamını alana kadar tüm Façalı ailesini temizleyeceğini söylüyor. Ayrıca bir de cenaze sahnesi var.



