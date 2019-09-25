Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'a Hızır ve Sevda aşkı damga vurdu! EDHO yeni sezon 140. son bölüm izle!

Başrollerini Oktay Kaynarca, Tarık Ünlüoğlu, Mustafa Üstündağ, Hüseyin Avni Danyal, Yunus Emre Yıldırımer ve Ozan Akbaba gibi ünlü isimlerin paylaştığı Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni sezonu 24 Eylül Salı akşamı açıyor. EDHO'ya 5. sezon sezon 140. yeni bölümde sürpriz karakterler de geldi.
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin kadrosuna, Selda Alkor, Naz Elmas ve Burak Sergen dahil oldu. Dizide Hızır Çakırbeyli ile tutkulu bir aşk yaşayamaya başlayan Sevda Meftun karakterini canlandıracan olan güzel oyuncu Naz Elmas yeni sezona damga vurdu.
Londra'da tanışan Hızır ve Sevda evlenmeye karar verdi. Ancak Sevda, Çakırbeyliler ile araları açık olan Meftun ailesinin kızı olunca ortalık karıştı. Hızır ve ailesinin Sevda'yı istemeye gittiği anlarda ise, usta oyuncu Burak Sergen'in canlandırdığı Sevda'nın amcası Feyyaz Meftun, Çakırbeyliler'in silah deposuna baskın yaptırdı.
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ YENİ SEZONDA NELER OLDU?
Hızır Çakırbeyli, silah ticaretindeki gücüne güç katmak için tasarladığı, çok karlı fakat bir o kadar da tehlikeli buluşuyla tüm dikkatleri üzerine çeker.
YENİ BİR SAVAŞIN FİTİLİ ATEŞLENİYOR
Bu değeri çok büyük olan icadın ilk denemesi, kopacak olan fırtınanın fitilini ateşler. Yeni silahın hedefindeki ilk kişinin ölümüyle başlayan savaşta, cepheler kolay oluşmayacaktır.
Diğer tarafta Çakırbeyliler ve dostlarının, İstanbul'un dört bir yanından yükselttiği sesler de başlatılan yeni savaşın ilanı olacaktır.
HIZIR KALBİNİ SEVDA'YA AÇIYOR
Hızır Çakırbeyli, sadece işinde değil, aşk hayatındaki buluşuyla da olay yaratır. Uzun bir aradan sonra kalbini açtığı Sevda'nın, babası ve amcasının da masada oturuyor olması, işleri karıştıracaktır. Kız tarafı, ikilinin arasındaki ilişkiyi resmiyete dökmek için hızlı davranmak gerektiğini düşünürken, Çakırbeyli hanesi bu duruma sıcak bakmamaktadır.Hısım mı yoksa hasım mı olacağı henüz belli olmayan masanın yeni üyelerinin, kendi aralarındaki anlaşmazlık da Hızır ve Sevda ikilisinin geleceği üzerinde etkili olacaktır.
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