Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'a Hızır ve Sevda'nın duygusal vedası! Naz Elmas EDHO'dan ayrıldı mı?

Hızır ise Sevda'yı yaptıklarından dolayı affettiğini söyleyerek, "Sevda senin geri dönmeni istemem. Ben seninle bir arkadaşlık yaptım. Bu art niyetli değildi. Ama ilişkimiz başka bir şeye dönüştü. Sen iyi birisin. Ama kötü birine dönüşmeden, kötü insanların arasından uzaklaş ve git" ifadelerini kullandı. İki eski sevgili birbirlerine sarılarak veda etti. Diziye yeni sezonda Meftunlar'ın kızı Sevda rolüyle katılan Naz Elmas'ın ise Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'a veda edip etmediği merak konusu oldu.

Hızır'ın annesi de öldürmeye çalışan Sevda yaşadıkların pişmanlık duyarak eski sevgilisinin karşısına çıktı. İkili arasında yüzleşme yaşandı. Sevda, "New York'a gidiyorum. Artık geri dönmeyeceğim. Sana yaptıklarımı kötülükten değil, seni sevdiğim ve kıskandığım için yaptım" sözleriyle Hızır'a veda etti.

HAŞMET VE EMİNE EVLENDİ

EDHO son bölümde, Haşmet ile Emine evlendiklerini açıkladı. Emine'nin kardeşi evlilik haberini duyunca çılgına döndü. Tipi, ablası ve Haşmet'e bağırarak, "Bitti abla. Haşmet de bitti. Eğer ikinizi burada bir şey yapmıyorsam, anne dediğim insanın hatırınadır. İkinizi de sildim attım" dedi.

TUFAN OĞLUNU VURDU

EDHO'da Tufan'ın Çakırbeyliler'e olan ihaneti ortaya çıktı. Hızır ise Tufan'dan hesap sormaya geldi. Ancak karşılıklı silahların çekildiği anlarda Tufan'ın oğlu Murat araya girdi. Murat babasının silahından çıkan kurşunla hayatını kaybetti.

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ SON BÖLÜM KONUSU

Tufan'ın son hamlesi herkesin kafasında soru işareti olarak dururken yakın dostu Hızır'ın yüreğine serpilen şüphe tohumları yeşermeye başlamıştır bile. Alparslan ve Hızır Ali'nin de gözünden kaçmayan detaylar Hızır'ı kanıt aramaya itse de buna gerek kalmayacaktır. Hastanede yatan Tefo'nun uyandıktan sonra anlattıkları, hainin kim olduğuyla ilgili herhangi bir şüpheye mahal bırakmayacaktır. Tufan'ın ihanetine inanmakta güçlük çeken masa üyeleri de çok geçmeden yeni düşmanlarıyla ilgili verilecek kararı onaylayacaktır. Akıbetinin ne olacağını çok iyi bilen Tufan'ın, oğlu Kemal'i de yanına alarak kaçmaktan başka çaresi kalmaz. Bir kez daha dostum dediği kişi tarafından sırtından vurulan Hızır, verilen kararı uygulamak için Tufan'dan hızlı davranacaktır. Altan taraf değiştirerek Çakırbeylilerle işbirliği yapacağını düşündüğü Sınırsızları daha fazla kontrol edemeyeceğini anlayarak yeni bir plan yapar. Altan'dan daha büyük bir güç olan Cengiz, masayı büyük zarara uğratacak bu planın uygulayıcısı olacaktır.

