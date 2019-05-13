Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da Alpaslan'a Zeki'den büyük tuzak! EDHO 137. yeni bölüm fragmanı izle!

ATV'nin fenomen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 14 Mayıs Salı akşamı 137. yeni bölümüyle ekrana gelecek. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 137. yeni bölümde Esra, Hızır'a haber uçurduğu için Arif tarafından darp ediliyor. Façalılar'ın üstünde ise kara bulutlar dolaşıyor ve bu kez Haşmet vuruluyor. Akif ise Alparslan'ı Özlem'i kullanarak tuzağa düşürüyor.

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Behzat, Haşmet'in öldürttüğü Ferman'ın intikamını feci şekilde aldı. Diziye yeni katılan Mehmet Çepiç'in canlandırdığı istihbarat başkanı karakteri ise dengeleri değiştirdi. Hızır adamlarıyla Zeki'nin mekanını bastı. Behzat ve Alpaslan ise istihbarat elemanı kılığında Zeki'yi polisin elinden aldı. EDHO son bölümde Haşmet'in kendisine ihanet eden oğlu Ferman'ı boğarak öldürtmesinin ardından Behzat harakete geçti. Behzat Ferman’ı boğarak öldüren Musa ve diğer adamın karşısına alıp onlardan hesap sordu. Musa’ya “Siz kimsiniz ailemden birini öldürüyorsunuz” diyerek silahını ateşledi ve ikisini de öldürdü.

Diğer yandan ise final sahnesinde Hızır, Alpaslan ve Behzat Zeki'ye büyük bir tuzak kurdu. Zeki'nin mekanını basan Hızır ve adamları polisin gelmesiyle Zeki'yi ele geçiremedi. Ancak kendilerini istihbarat elemanları olarak tanıtan ve kılık değiştiren Behzat ve Alpaslan, Zeki'yi polisin elinden aldı. Artık Zeki de Hızır'ın eline geçti.