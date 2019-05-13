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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da Alpaslan'a Zeki'den büyük tuzak! EDHO 137. yeni bölüm fragmanı izle!

DİZİ HABERLERİ  | 13.05.2019 02:20 | Son Güncelleme

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin merakla beklenen 137. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. EDHO yeni bölümde, Akif sevgilisi Esra'yı yaraladıktan sonra kaçıyor. Haşmet hastanede ölüm kalım savaşı veriyor. Ünal ise istihbarat başkanından Haşmet'in yaralanması ve Akif'in kaçışıyla ilgili bilgi istiyor. Akif ise Alpaslan'a Özlem'i kullanarak büyük bir tuzak kuruyor. Alpaslan Akif'in eline mi düşüyor? İşte Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 137. yeni bölüm fragmanı ve yaşanacaklar.

ATV'nin fenomen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 14 Mayıs Salı akşamı 137. yeni bölümüyle ekrana gelecek. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 137. yeni bölümde Esra, Hızır'a haber uçurduğu için Arif tarafından darp ediliyor. Façalılar'ın üstünde ise kara bulutlar dolaşıyor ve bu kez Haşmet vuruluyor. Akif ise Alparslan'ı Özlem'i kullanarak tuzağa düşürüyor.

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Behzat, Haşmet'in öldürttüğü Ferman'ın intikamını feci şekilde aldı. Diziye yeni katılan Mehmet Çepiç'in canlandırdığı istihbarat başkanı karakteri ise dengeleri değiştirdi. Hızır adamlarıyla Zeki'nin mekanını bastı. Behzat ve Alpaslan ise istihbarat elemanı kılığında Zeki'yi polisin elinden aldı. EDHO son bölümde Haşmet'in kendisine ihanet eden oğlu Ferman'ı boğarak öldürtmesinin ardından Behzat harakete geçti. Behzat Ferman’ı boğarak öldüren Musa ve diğer adamın karşısına alıp onlardan hesap sordu. Musa’ya “Siz kimsiniz ailemden birini öldürüyorsunuz” diyerek silahını ateşledi ve ikisini de öldürdü.

Diğer yandan ise final sahnesinde Hızır, Alpaslan ve Behzat Zeki'ye büyük bir tuzak kurdu. Zeki'nin mekanını basan Hızır ve adamları polisin gelmesiyle Zeki'yi ele geçiremedi. Ancak kendilerini istihbarat elemanları olarak tanıtan ve kılık değiştiren Behzat ve Alpaslan, Zeki'yi polisin elinden aldı. Artık Zeki de Hızır'ın eline geçti.

Mesut'un ölümünün ardından yerine geçecek isim için hızlıca çalışmalara başlayan Ünal Kaplan, Akif'in yakın zamanda başına bela açabileceğini de bilmektedir.Akif'in gücünü kırmak için ise biran önce Zeki'nin devreden çıkarılması gerekmektedir. Ünal Kaplan, masasını korumak adına görüşmelere devam ederken Zeki meselesiyle Çakırbeyliler ilgilenecektir.

Façalıların öncelikli hedefi de Ferman'ın ölümüne neden olan kişiyi bulup yok etmek olacaktır. İki ailenin bir kere daha aynı amaç etrafında toplanmasına sebep olan ortak düşmana ulaşmak için ise Esra ile işbirliği yapmak en iyi seçenektir. Yeğeninin ölümünün ardından acısını paylaşmak için soluğu sevdiğinin yanında alan Ömür ile ilgili İlyas'ın bir an önce bir karar vermesi gerekmektedir.

Hızır'ın üzerine gittiği bu konu, İlyas'ı yakın zamanda bir tercih yapmaya itecektir. Alparslan ise sevdiğiyle ilgili kararını çoktan vermiştir. Bu konularda amcalarından farklı olan Alparslan'ın, hayatıyla ilgili verdiği bu önemli kararın arkasında başka nedenler olması ihtimali ise çok yüksektir

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