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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da gizemli düşman ortaya çıktı! Zeki Sivri'yi kim oynuyor? EDHO 126. son bölüm izle!

DİZİ HABERLERİ  | 27.02.2019 03:01 | Son Güncelleme

ATV'nin fenomen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 126. son bölümüyle ekrana geldi. EDHO son bölüme Çakırbeyliler ve Façalılar'ı tehdit eden Zeki Sivri damga vurdu. Peki Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da Hızır'ın yeni düşmanı Zeki'yi kim oynuyor. Diziye yeni katılan ve Zeki Sivri'yi canlandıran Koray Şahinbaş kimdir? EDHO son bölümde Zeki, Hızır'ı İlyas'ı öldürmekle tehdit etti. Final sahnesinde ise Hızır'a bombalı bir tuzak kurdu. İşte Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 126. son bölümde yaşananlar.

Ekranların sevilen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz , 26 Şubat Salı akşamı ekrana gelen 126. son bölümüyle nefesleri kesti. EDHO'ya son bölümde yeni bir oyuncu katıldı. Hem Hızır'ı hem de Haşmet'i bitirmekle tehdit eden Zeki Sivri, dizinin son bölümüne damga vurdu. Zeki Sivri karakterini Koray Şahinbaş canlandırıyor.

EDHO'da Zeki Sivri, tehditlerinin ardından önce İlyas'a bir tuzak kurdu. İlyas yolda aracıyla giderken kurşunların hedefi oldu. Final sahnesinde ise Hızır, Zeki'nin kurduğu bombalı tuzaktan son anda kurtulmayı başardı.

eki

KORAY ŞAHİNBAŞ KİMDİR?
Koray Şahinbaş, 1972 yılında dünyaya gelmiştir. Yonca Cevher ile 2015 yılında evlenmiştir. 47 yaşındaki oyuncu Dila Hanım dizisinde hayat verdiği Raşit karakteri ile dikkat çekti. Oyuncunun diğer projelerinden birisi de Savaşçı dizisi olmuştu. Koray Şahinbaş bir dönem Diriliş Ertuğrul dizisinde Tara karakterini de canlandırmıştı. Son olarak ATV ekranlarının sevilen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisine Zeki Sivri karakteriyle dahil oldu.

EDHO SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Ömür Façalı, aileler arasındaki düşmanlığa rağmen İlyas'tan beklentisini açıkça dile getirir. İstekleri uğruna önündeki engelleri yok sayacak kadar gözü kara olduğunu bir kez daha kanıtlar. Behzat'ı çileden çıkaracak yakınlık düşman ikili arasında yeni bir gerginliğin de sebebi olacaktır. Kardeşlerinin intikamını almak için Çakırbeyliler ile Façalıların karşısına dikilen Zeki Sivri, kan parası bahanesiyle masayı haraca bağlama peşine düşer. Taleplerinin yerine getirilmemesi durumunda yapabileceklerini korkusuzca söyleyip herkesi tehdit edebilmesinin sırrı ise ardındaki büyük güçte saklıdır. Hızır'ın ölümü için hazırladığı tuzakla savurduğu tehditlerin lafta kalmayacağını çok geçmeden gösterecektir.

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