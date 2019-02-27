Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da gizemli düşman ortaya çıktı! Zeki Sivri'yi kim oynuyor? EDHO 126. son bölüm izle!

Ekranların sevilen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz , 26 Şubat Salı akşamı ekrana gelen 126. son bölümüyle nefesleri kesti. EDHO'ya son bölümde yeni bir oyuncu katıldı. Hem Hızır'ı hem de Haşmet'i bitirmekle tehdit eden Zeki Sivri, dizinin son bölümüne damga vurdu. Zeki Sivri karakterini Koray Şahinbaş canlandırıyor.

EDHO'da Zeki Sivri, tehditlerinin ardından önce İlyas'a bir tuzak kurdu. İlyas yolda aracıyla giderken kurşunların hedefi oldu. Final sahnesinde ise Hızır, Zeki'nin kurduğu bombalı tuzaktan son anda kurtulmayı başardı.

KORAY ŞAHİNBAŞ KİMDİR?

Koray Şahinbaş, 1972 yılında dünyaya gelmiştir. Yonca Cevher ile 2015 yılında evlenmiştir. 47 yaşındaki oyuncu Dila Hanım dizisinde hayat verdiği Raşit karakteri ile dikkat çekti. Oyuncunun diğer projelerinden birisi de Savaşçı dizisi olmuştu. Koray Şahinbaş bir dönem Diriliş Ertuğrul dizisinde Tara karakterini de canlandırmıştı. Son olarak ATV ekranlarının sevilen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisine Zeki Sivri karakteriyle dahil oldu.