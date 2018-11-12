Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da hain Tipi mi? Bilgi sızdıran Tipi ölüyor mu? EDHO 115. yeni bölüm fragmanı yayınlandı!

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın 13 Kasım Salı akşamı ekrana gelecek olan 115. yeni bölümünde şok gelişmeler yaşanacak. Ailede işlerin idaresini alan İlyas, Alpaslan'ı kaldığı otelden kovduruyor. Hızır Çakırbeyli ise İlyas'a 'Sen İlyas'a karşı gelmiyorsun. Bana karşı geliyorsun. Böyle gidersen ölümden daha beter bir şey yaşayacaksın.' sözleriyle gözdağı veriyor. Hızır'ın 'Düşmanlarımız eskisi gibi gözümüzün içine bakmıyor. Sırtımızdan hançerliyorlar' sözü ise dikkat çekiyor. İçerden bilgi sızdıran haini bulmaya çalışan İlyas'a gelen bir dosya herkesi şoke ediyor. İlyas o kişinin Tipi olduğunu öğrenince adeta yıkılıyor.

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin son bölüm finalinde sürpriz bir olay yaşandı. Evinde yemek yiyen Hızır Çakırbeyli'ye yardımcısı Ünal Kaplan'ın geldiğini ve ayakta duramadığını söyledi. Kapıya giden Hızır ise karşısında Ünal'ı bayılmak üzere görünce şaşkınlık yaşadı. Hızır Ünal'ı düşmemesi için tuttu. Ünal Kaplan ise kendisini zehirlediklerini söyledi ve yere yığıldı. Burnundan kan gelen Ünal yerde hareketsiz kaldı. Bu sahne 'Ünal Kaplan öldü mü?' sorusunu akıllara getirdi.

Hızır, emekli olduğunu söyleyerek Çakırbeyli ailesinin sorumluluğunun İlyas'ta olduğunu ilan eder. Parasını, ortaklarını dolayısıyla da gücünü kaybeden İzzet, İlyas'la uzlaşmak için Fuat'ı devreye sokar. Eğer bir anlaşma olacaksa şartlar nettir; içlerindeki hainin adına karşılık barış... Yapılan anlaşma sonucunu hainliğinin ortaya çıkması an meselesi olan Ateş'in, ardına saklandığı düzmece ilişkisi de başına bela olmaya başlar. Ateş, kendini kurtarabilmek için bu belayı hızlıca başından savacaktır. İlyas kontrolü tamamen ele almışken tozu dumana katar ve yaptığı infazlara imzasını atmaktan çekinmez. Bu tavırlarıyla düşmanlarının yüreğine korku salarken başlattığı büyük savaşın karşılığının bedelini tek başına ödemeyecektir...

