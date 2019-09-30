Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da Hızır gizli ekip kuruyor! 'Hepsini öldüreceğiz' EDHO 141. yeni bölüm fragmanı izle!

Başrollerini Oktay Kaynarca, Tarık Ünlüoğlu, Mustafa Üstündağ, Hüseyin Avni Danyal, Yunus Emre Yıldırımer, Selda Alkor, Naz Elmas, Burak Sergen ve Ozan Akbaba gibi ünlü isimlerin paylaştığı Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi 141. yeni bölümüyle 1 Ekim Salı akşamı ATV'de olacak.

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın yeni bölümünde Meftun ile Çakırbeyli aileleri arasındaki savaş başlıyor. Hızır, oğlu Hızır Ali'den bir ekip kurarak Metfun ailesini öldürmesini istiyor. Feyyaz Meftun ise karşı hamle yaparak masadakileri yok etmeyi amaçlıyor. Düşman ailenin kızı olan Sevda ile Çakır arasındaki aşk ise dolu dizgin sürüyor.

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Londra'da tanışan Hızır ve Sevda evlenmeye karar verdi. Ancak Sevda, Çakırbeyliler ile araları açık olan Meftun ailesinin kızı olunca ortalık karıştı. Hızır ve ailesinin Sevda'yı istemeye gittiği anlarda ise, usta oyuncu Burak Sergen'in canlandırdığı Sevda'nın amcası Feyyaz Meftun, Çakırbeyliler'in silah deposuna baskın yaptırdı.