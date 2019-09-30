Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da Hızır gizli ekip kuruyor! 'Hepsini öldüreceğiz' EDHO 141. yeni bölüm fragmanı izle!

Başrollerini Oktay Kaynarca, Tarık Ünlüoğlu, Mustafa Üstündağ, Hüseyin Avni Danyal, Yunus Emre Yıldırımer, Selda Alkor, Naz Elmas, Burak Sergen ve Ozan Akbaba gibi ünlü isimlerin paylaştığı Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi 141. yeni bölümüyle 1 Ekim Salı akşamı ATV'de olacak.
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın yeni bölümünde Meftun ile Çakırbeyli aileleri arasındaki savaş başlıyor. Hızır, oğlu Hızır Ali'den bir ekip kurarak Metfun ailesini öldürmesini istiyor. Feyyaz Meftun ise karşı hamle yaparak masadakileri yok etmeyi amaçlıyor. Düşman ailenin kızı olan Sevda ile Çakır arasındaki aşk ise dolu dizgin sürüyor.
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Londra'da tanışan Hızır ve Sevda evlenmeye karar verdi. Ancak Sevda, Çakırbeyliler ile araları açık olan Meftun ailesinin kızı olunca ortalık karıştı. Hızır ve ailesinin Sevda'yı istemeye gittiği anlarda ise, usta oyuncu Burak Sergen'in canlandırdığı Sevda'nın amcası Feyyaz Meftun, Çakırbeyliler'in silah deposuna baskın yaptırdı.
Hızır Çakırbeyli, silah ticaretindeki gücüne güç katmak için tasarladığı, çok karlı fakat bir o kadar da tehlikeli buluşuyla tüm dikkatleri üzerine çeker.
Bu değeri çok büyük olan icadın ilk denemesi, kopacak olan fırtınanın fitilini ateşler. Yeni silahın hedefindeki ilk kişinin ölümüyle başlayan savaşta, cepheler kolay oluşmayacaktır.
Diğer tarafta Çakırbeyliler ve dostlarının, İstanbul'un dört bir yanından yükselttiği sesler de başlatılan yeni savaşın ilanı olacaktır.
Hızır Çakırbeyli, sadece işinde değil, aşk hayatındaki buluşuyla da olay yaratır. Uzun bir aradan sonra kalbini açtığı Sevda'nın, babası ve amcasının da masada oturuyor olması, işleri karıştıracaktır. Kız tarafı, ikilinin arasındaki ilişkiyi resmiyete dökmek için hızlı davranmak gerektiğini düşünürken, Çakırbeyli hanesi bu duruma sıcak bakmamaktadır.Hısım mı yoksa hasım mı olacağı henüz belli olmayan masanın yeni üyelerinin, kendi aralarındaki anlaşmazlık da Hızır ve Sevda ikilisinin geleceği üzerinde etkili olacaktır.
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