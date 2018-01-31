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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da Hurşit'in trajik ölümü

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ HABERLERİ | 31.01.2018 00:57 | Son Güncelleme

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın 89. bölüm finalinde şok bir ayrılık yaşandı. Ömer ve eşi Meryem'i Hakkı'nın saldırısından koruyan, Hızır'ın has adamlarından Hurşit öldürüldü. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 89. bölümüne, Hurşit'in trajik ölüm sahnesi damga vurdu. Dizide Hurşit karakterini canlandıran tiyatro oyuncusu Haydar Şişman, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'a son bölümde veda etti.

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da Hurşit'in trajik ölümü

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın 30 Ocak Salı akşamı ekrana gelen 89. bölümünde, Hakkı, Hızır'ın oğlu Ömer'i kaçırdı. Hızır'ı arayarak pazarlık yapan Hakkı, Ömer'i bıraktı ancak daha sonra Meryem ve Ömer'in olduğu araca kurşun yağdırdı. Hızır'ın has adamlarından olan Hurşit ise Meryem ve Ömer'i korurken vuruldu. Aldığı yaraya rağmen Hızır Çakırbeyli'nin oğlu ve eşini güvenli şekilde evlerine ulaştıran Hurşit, daha fazla dayanamadı ve arabada öldü. Hurşit'in öldüğünü gören Meryem ise büyük şok yaşadı.

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Davut'un yaşadığı gerçeğini öğrenen Hızır'a ikinci sürpriz, Ünal ile iş birliği içinde olan Hızır Ali'den gelir. Yakınları tarafından aldatıldığını düşünen Çakırbeyliler, onlardan habersiz çevrilen oyunun büyüklüğü karşısında sarsılırlar. Uluslararası güçlerin savaşında bir adım önde olabilmek adına Hızır da bu oyuna katılmak, Pudra Hakkı ile uzlaşmak zorundadır.

Ekrem'e kadar uzanan düşman zincirinin halkaları tek tek ortaya çıkarılıp yok edilene kadar da hep birlikte hareket etmek gerekecektir. Meryem'in aklı ise bir an önce cezaevinden çıkmasını beklediği oğlundadır. Bunun için Ceylan'dan yardım isteyen Meryem, oğlunu orada son kez ziyaret ettiğini düşünürken duydukları karşısında hayrete düşer. Annesinin karşısına eskisinden farklı biri olarak çıkan Ömer'in dönüşümü, bundan sonrası için seçtiği yolun göstergesidir.

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