Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da İlyas öldü mü? Ozan Akbaba ayrıldı mı? EDHO 121. son bölüm izle!

ATV'nin fenomen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz ekrana 3 haftalık bir ara verecek. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın 25 Aralık Salı yayınlanan son bölümünde şok bir olay yaşandı. Çakırbeyliler'in Tuncay ve İzzet'i öldürmesinin ardından büyük bir operasyon yapıldı. İlyas tutuklanarak cezaevine konuldu. İlyas Çakırbeyli'nin gece yarısı başka bir cezaevine gönderileceğini öğrenen Hızır ve Alpaslan cezaevine koştu.
BIÇAKLANAN İLYAS ÖLDÜ MÜ?
Hızır, cezaevi bahçesinin dışında beklerken İlyas elleri kelepçeli olarak nakil aracına bindirilmek üzere bahçeye çıkartıldı. İlyas, dışarda bekleyen Hızır ve Alpaslan'ı gördü. Arkasındaki mahkum ise "Hızır Çakırbeyli. Façalı dayı kardeşi gibi Hızır Çakırbeyli de geberecek' dedi" diye bağırdıktan sonra İlyas'ı göğsünden ve sırtından defalarca bıçakladı. Kardeşi İlyas gözlerinin önünde bıçaklanan Hızır büyük bir şok yaşadı. Peki bıçaklanan İlyas Çakırbeyli öldü mü? İlyas rolünü canlandıran Ozan Akbaba EDHO'dan ayrıldı mı? Saldırganın 'Façalı dayı' dediği kişi kim?
Bu soruların yanıtı Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Ocak 2019'da ekrana gelecek olan 122. yeni bölümünde belli olacak.
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Çakırbeylilerin gazabından kaçmayı başaramayan İzzet, hayatta kalmak için uzlaşmaya hazırdır. Arkasındaki büyük gücü çökertebilmek adına, bağlantılarından bahsetmesi için sorguya alınır; fakat İzzet'in söyledikleri aileyi birbirine düşürmeye çalışmaktan öteye gitmez. Bu sorgu Alparslan ile ilgili şüphelerin de artmasına neden olacaktır. Yeğeninin kendisinden gizli birileriyle görüştüğünün farkında olan Hızır, bu konuyla ilgili Ünal Kaplan'ın ağzını yoklar. Cengiz'i gizli tanık olarak devreye sokan Tuncay da Alparslan'ın ilişki ağını çözmeye çok yaklaşmıştır. Gün geçtikçe köşeye sıkışan Alparslan'ın açık vereceği nokta ise Meltem ile olan ilişkisi olacaktır. Sırların uzun süre gizli kalamadığı Çakırbeyli hanesinde de sular durulmaz. Enişte ve Cemre birlikteliğin açığa çıkmasıyla gerilen ev ahalisi, aldatılmanın cezasının biran önce verilmesini ister. Bu konuyla ilgili sorumluluk sahibi olan İlyas'ın ise tavrı nettir. Aldatanların da, bunu öğrenip saklayanların da gözünün yaşına bakılmaksızın hesabı görülecektir.
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