Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da İlyas, Tipi'yi vuracak mı? Tipi öldü mü? EDHO 115. son bölüm final sahnesi izle

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın 13 Kasım Salı akşamı ekrana gelen 115. son bölümünde dizinin hayranlarını şoke eden bir gelişme yaşandı. Çakırbeyliler aralarındaki haini bulmak için uzun süredir uğraşıyordu. İlyas Çakırbeyli'ye ise hainin Tipi olduğu bilgisi geldi. Ateş'in kurduğu planla Tipi hain durumuna düştü. Hızır Çakırbeyli'den işleri devralan İlyas ise Tipi'nin hainliğini öğrenince büyük bir şok yaşadı. EDHO son bölüm final sahnesinde İlyas Tipi'yi öldürmek için silahını başına dayadı. O sıralarda ise amcası İlyas'ın aileden uzaklaştırdığı Alpaslan ise gerçek hainin Ateş olduğu bilgisine ulaştı. Ancak Alpaslan, amcası İlyas'a ulaşamadı. Peki EDHO'da İlyas tetiği çekerek Tipi'yi öldürecek mi? Tipi'ye ne olduğu sorusu Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 116. yeni bölümünde belli olacak.

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

İlyas, itaatsizlikle suçlayarak, sildiğini söylediği Alparslan'ı, otelinde dahi görmek istemiyordur. Hızır da iki Çakırbeyli arasındaki anlaşmazlıktan rahatsızdır. Köşesine çekildikten sonra, ailenin reisi olarak tayin ettiği İlyas'a yapılan hatayı kendine yapılmış kabul eder. Alparslan, amacının ailesini korumak olduğunu söylese de, böyle bir savunmanın Hızır için bir geçerliliği yoktur. Alpaslan yine de sınırları zorlamak zorunda olduğunu düşünmektedir. Fedailere net bir mesaj yollar: Ya haini verin ya da ben yokum! İzzet'in önündeki engelleri tek tek ortadan kaldıran Ateş için çember daralmıştır. İlyas dört bir yandan saldırırken, İzzet ve Ateş tekrar bir araya gelerek, ortaklıklarını devam ettirebilmek adına büyük bir oyun hazırlar. Herkesin yıkımına neden olabilecek bu oyunun kurbanı ise Tipi olacaktır...



