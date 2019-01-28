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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da İlyas ve Alpaslan kapışması! EDHO 123. yeni bölüm fragmanı izle!

DİZİ HABERLERİ  | 28.01.2019 02:16 | Son Güncelleme

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin 123. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. EDHO 123. yeni bölümde Alpaslan, Hızır Çakırbeyli'nin kararını cezaevindeki İlyas'a iletiyor. İlyas ise yeğeni Alpaslan'a rest çekerek 'Bulunduğum yerde eğer bir uzlaşma sağlanacaksa onu ben sağlarım reis' diyor. Kardeşi Alpaslan'a cezaevinde bir şey olmasından korkan Hızır hasımlarıyla yapacağı sulh anlaşmasını kabul ediyor. EDHO'da İlyas, Alpaslan ve Hızır'ın arası açılacak mı? İşte EDHO yeni bölüm fragmanı

ATV'nin fenomen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, 29 Ocak Salı akşamı 123. yeni bölümüyle ekrana gelecek. EDHO'da İlyas Çakırbeyli'nin cezaevine girmesinin ardından Çakırbeyliler'de dengeler değişmeye başladı. Hızır, artık ailenin reisi olarak yeğeni Alpaslan'ı görevlendirirken, bir yandan da İlyas'a zarar gelmemesi için hasımlarıyla anlaşma yapmak zorunda kaldı.

EDHO yeni bölümde de Hızır'ın 'Akan kanı durdur Alpaslan' sözü dikkat çekiyor. Alpaslan ise İlyas'a bir şey olmaması için yeni yollar arıyor. Alpaslan, İlyas'a 'Hasımlarımızla dışarda bir uzlaşma yaşandı.Bu içeriyi de kapsayacaktır' diyor. Alpaslan'a rest çeken İlyas'ın ise 'Bulunduğum yerde eğer bir uzlaşma sağlanacaksa onu ben sağlarım reis' sözleri aile arasındaki anlaşmazlığın fitilini ateşliyor.

Masadaki toplantıda adamlarıyla konuşan Hızır, düşmanlarıyla işbirliği talebinin olumlu karşılanmaması üzerine 'İster İlyas gibi sözümü dinlemeyip savaşırsınız, ister sulh yapıp anlaşırsınız. Ama İlyas'a bir şey olursa hesabını sizden sorarım' sözleriyle herkese meydan okuyor.

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
İlyas'ın cezaevi önünde uğradığı saldırı Çakırbeylileri derinden etkilemiştir. Olanlardan sonra ailenin reisi görevini üstlenen Alparslan, amcasının intikamı alınana kadar tüm düşmanlarını yok etmeye ant içer. Yaşananların asıl sorumlusu 'Façalı Dayı' adıyla anılan Haşmet ise cenazede karşılarına çıkacaktır. Hızır, ailesinin başına musallat olan bu yeni düşmanın gözlerinin içine bakma fırsatı bulur ve daha fazla kan dökülmemesi için teke tek hesaplaşmayı teklif eder. Bu anlaşmaya yanaşmayan Haşmet, yine bir Çakırbeyli kanı akıtmaya hazırlanırken hiç beklemediği bir karşılık bulacaktır. Mertlik nedir bilmeyen düşmanının yöntemleriyle saldırıya geçen Hızır, kurduğu tuzakla üzerine yapılan tüm planları tersine çevirir.


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