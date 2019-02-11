Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da İlyas ve Behzat ölüyor mu? EDHO 124. yeni bölüm fragmanı izle!

ATV'nin fenomen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz bir haftalık aranın ardından 12 Şubat Salı akşamı 124. yeni bölümüyle ekrana gelecek. EDHO yeni bölümde, Façalılar ve Çakırbeyliler savaşı tüm hızla devam ediyor. İlyas ve Behzat, hapishanede birbirlerine karşılıklı tuzak kurmaya devam ederken, İlyas başına geleceklerden habersizdir.

Oktay Kaynarca, Tarık Ünlüoğlu, Ozan Akbaba, Yunus Emre Yıldırımer ve Sabina Toziya gibi isimlerin başrollerini paylaştığı Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın yeni bölümünde cezaevinde saldırıya uğrayan İlyas ve Behzat'a ne olacak? İlyas saldırıdan nasıl kurtulacak?

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

EDHO son bölümde cezaevinde olan İlyas yakın dostunun öldürülmesinden sonra Behzat'la kapıştı. Hızır, kardeşi İlyas'ın öldürülmesinden endişe duyarken, Façalı ile de görüşme yaptı. Kavgaya tutuşan İlyas ve Behzat için cezaevi müdürü flaş bir karar verdi. İlyas Behzat'ın adamlarının olduğu koğuşa, Behzat ise Çakırbeyliler'in koğuşuna yerleştirildi.