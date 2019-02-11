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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da İlyas ve Behzat ölüyor mu? EDHO 124. yeni bölüm fragmanı izle!

DİZİ HABERLERİ  | 11.02.2019 01:38 | Son Güncelleme

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin merakla beklenen 124. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. EDHO yeni bölümde Hızır'ın cezaevinde bulunan kardeşi İlyas Çakırbeyli, düşmanları Façalı ailesinin adamlarının olduğu koğuşa konuldu. Behzat'ın adamları koğuşta İlyas'ı öldürmek için plan yaparken, dışarıda ise Haşmet ve Hızır endişeli bir bekleyişe girdi. EDHO yeni bölüm fragmanında hem Behzat hem de İlyas ölüm kalım savaşı veriyor. İşte Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 124. yeni bölüm fragmanı.

ATV'nin fenomen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz bir haftalık aranın ardından 12 Şubat Salı akşamı 124. yeni bölümüyle ekrana gelecek. EDHO yeni bölümde, Façalılar ve Çakırbeyliler savaşı tüm hızla devam ediyor. İlyas ve Behzat, hapishanede birbirlerine karşılıklı tuzak kurmaya devam ederken, İlyas başına geleceklerden habersizdir.

Oktay Kaynarca, Tarık Ünlüoğlu, Ozan Akbaba, Yunus Emre Yıldırımer ve Sabina Toziya gibi isimlerin başrollerini paylaştığı Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın yeni bölümünde cezaevinde saldırıya uğrayan İlyas ve Behzat'a ne olacak? İlyas saldırıdan nasıl kurtulacak?

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
EDHO son bölümde cezaevinde olan İlyas yakın dostunun öldürülmesinden sonra Behzat'la kapıştı. Hızır, kardeşi İlyas'ın öldürülmesinden endişe duyarken, Façalı ile de görüşme yaptı. Kavgaya tutuşan İlyas ve Behzat için cezaevi müdürü flaş bir karar verdi. İlyas Behzat'ın adamlarının olduğu koğuşa, Behzat ise Çakırbeyliler'in koğuşuna yerleştirildi.

EDHO'da Façalı ve Çakırbeyliler arasında mücadele hem cezaevinde hem de dışarda sürdü. Kardeşinin hayatından endişe eden Hızır, Façalı lakaplı Haşmet ile konuştu. Ancak Façalı İlyas'ın elini öperak özür dilemesini istedi. Hızır Çakırbeyli ise bu teklif karşısında çılgına döndü ve 'Seni kıtır kıtır keserim' dedi. Façalı Haşmet'in kardeşi Behzat ile Hızır'ın kardeşi İlyas cezaevinde kapıştı. Kardeşleri için müdürün yanına giden Hızır ve Façalı'ya ise cezaevi müdürü büyük bir şok yaşattı.

Kollarının arasında can veren dostunun acısıyla Behzat'a olan öfkesi katbekat artan İlyas, biran önce intikamını almak ister. Hızır, kardeşinin canından endişe etmektedir ve akacak kanı durdurması için Alparslan'ı görevlendirir. Dışarıda yapılan sulhun, içeriyi kapsamadığını söyleyen İlyas, abisinin sözünü yerde bırakmak pahasına Alparslan'la iletilen talimatları kabul etmez. Behzat da dışarıdakilerin kendisi adına karar vermesine tepki gösterir. Canlarından önce itibarlarını düşünen hasımların birbirlerine zarar vermelerini engellemek neredeyse imkansızdır. Hızır, hapishaneden gelecek bir kayıp haberini engellemek için Façalı Ailesiyle yaptığı anlaşmaya dostlarını da ikna etmeye çalışır fakat başaramaz. Düşmanlığı devam ettirme konusunda İlyas'la aynı fikirde olan her kimse bundan sonra hem kendi canından hem de İlyas'ın canından sorumlu olacaktır.

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