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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da Meryem öldü mü? EDHO 153. son bölümde Deniz Çakır'lı duygusal final

DİZİ HABERLERİ  | 25.12.2019 01:50 | Son Güncelleme

ATV'nin fenomen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 153. son bölümüyle ekrana geldi. EDHO'nun son bölümüne Meryem Çakırbeyli'nin ölüm haberi damga vurdu. Hızır Çakırbeyli ve ailesi havaalanında, Meryem ve oğlu Ömer'in yurt dışından dönüşünü beklerken büyük bir acı yaşadı. Türkiye'ye dönen Ömer, babası Hızır'a annesi Meryem'in öldüğünü söyledi. Meryem'in ise tabutu uçaktan indirildiği anlarda ise Hızır gözyaşlarına boğuldu. EDHO finalinde ise Deniz Çakır'lı sahneler yer aldı.

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da Meryem öldü mü? EDHO 153. son bölümde Deniz Çakır'lı duygusal final

Başrollerinde Oktay Kaynarca, Yunus Emre Yıldırımer, Burak Sergen ve Ozan Akbaba'nın yer aldığı Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın 24 Aralık Salı akşamı ekrana gelen 153. son bölümünde herkesi duygulandıran anlar yaşandı. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'a 3. sezon sonunda veda eden Deniz Çakır'ın diziye geri dönüp dönmediği merak konusu olmuştu. Ancak final sahnesinde Meryem Çakırbeyli'den gelen acı haber Çakırbeyli ailesini yıktı.

Havaalanında Türkiye'ye geri dönen oğlu Ömer'i karşılayan Hızır, Meryem Çakırbeyli'nin öldüğünü öğrendi. Ömer annesinin dün sabah vefat ettiğini söyledi. Meryem'in tabutu ise uçaktan indirildi.

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Hızır ve Çakırbeyli ailesi aldıkları acı haberle gözyaşlarına boğuldular. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın son bölüm finalinde ise, Hızır ve Meryem'in duygusal sahneleri yeniden ekrana geldi.

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EDHO'da Hızır'ın oğlu Ömer rolünü oynayan Can Bartu Aslan, yeniden diziye döndü. Deniz Çakır'ın ise EDHO'ya yeniden geri dönmeyeceği ise kesinleşmiş oldu.

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EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ SON BÖLÜM KONUSU

Tufan, Cengiz ile yaptığı anlaşmanın sonucunda, Hızır'ın tuzağa çekilmesini sağlamış ve ilk kurşunu atarak savaşı başlatmıştır. İki düşman arasında yapılan pazarlığın, canına karşılık mermilerin yeri olduğunu anlayan Hızır, Tufan ile Cengiz'i birlikte bitirebilmek için bir plan hazırlar. Bu planda en etkili rol oynayacak kişi ise ailesini hiçe sayarak düşmanın tarafında saf tutan Melike Meftun olacaktır. Başlattığı savaşta daha fazla kayıp vermemek için kendine yandaş arayan Tufan, sokaklardaki adamlarından da birlik olmalarını ister.

İlyas ve dostları düşmanlarının etrafında toplanmaya başlayacak bu adamlara, Çakırbeylilerin yanında olmak yerine karşısında durmanın nasıl sonuçlanacağını göstermekte gecikmez. Diğer taraftan Hızır da büyük lokma olarak gördüğü Cengiz'in peşinde olacaktır. Cengiz'i yok etmenin başına neler açacağını bilen Hızır, ardında hiçbir iz bırakmayacağı bir plan hazırlar. Çakırbeyliler, Tufan'ı kimsesizleştirecek olan bu hamlelerle tozu dumana katacaklardır.

Çakırbeyli hanesinde ise heyecanlı bir bekleyiş vardır. Meryem'in döneceği haberi gelmiş ve her şeyin eskisinden daha iyi olacağına dair umutlar tekrar yeşertmiştir. Tüm ev ahalisinin mutlulukla karşıladığı bu habere en çok sevinen ise elbette ki Hızır olacaktır.

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