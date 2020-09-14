Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da Pelin Akil hangi rolde oynayacak? EDHO yeni sezon ne zaman başlıyor?

Başrollerinde Oktay Kaynarca, Sanem Çelik, Ozan Akbaba, Yunus Emre Yıldırımer, ve Hüseyin Avni Danyal yer aldığı, Onur Tan'ın yönetmenliğini üstlendiği Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın kadrosuna 'Seksenler', 'Aile İşi' ve 'Kızılelma' gibi dizilerde yer alan güzel oyuncu Pelin Akil dahil oldu.

Dizinin güçlü kadın karakteri olacak olan Pelin Akil, yeni sezonda hayranlarıyla buluşacak.

EDHO YENİ SEZON OYUNCULARI KİMLER?

Perşembe günü yeni sezon çekimlere başlayacak olan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın yeni oyuncuları belli oldu.

Pelin Akil dizinin yeni güçlü kadın karakteri olarak ekibe katıldı. Ayrıca dizinin yeni bölümlerinde Engin Benli, Ünal Silver, Hakan Atalay, Adnan Biricik ve Erol Babaoğlu rol alacak. EDHO yeni sezon ilk bölümüyle Eylül'ün son haftası ATV'de olacak.

