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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da Pelin Akil hangi rolde oynayacak? EDHO yeni sezon ne zaman başlıyor?

DİZİ HABERLERİ  | 14.09.2020 20:25 | Son Güncelleme

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi 5. sezonuyla ekranlara dönmeye hazırlanıyor. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın yeni sezon kadrosuna ünlü oyuncu Pelin Akil de katıldı. Çekimleri bu hafta başlayacak olan EDHO'nun yeni oyuncuları da belli oldu. Peki Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni sezon ne zaman başlıyor?

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da Pelin Akil hangi rolde oynayacak? EDHO yeni sezon ne zaman başlıyor?

Başrollerinde Oktay Kaynarca, Sanem Çelik, Ozan Akbaba, Yunus Emre Yıldırımer, ve Hüseyin Avni Danyal yer aldığı, Onur Tan'ın yönetmenliğini üstlendiği Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın kadrosuna 'Seksenler', 'Aile İşi' ve 'Kızılelma' gibi dizilerde yer alan güzel oyuncu Pelin Akil dahil oldu.

Dizinin güçlü kadın karakteri olacak olan Pelin Akil, yeni sezonda hayranlarıyla buluşacak.

pelin

EDHO YENİ SEZON OYUNCULARI KİMLER?

Perşembe günü yeni sezon çekimlere başlayacak olan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın yeni oyuncuları belli oldu.

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz13

Pelin Akil dizinin yeni güçlü kadın karakteri olarak ekibe katıldı. Ayrıca dizinin yeni bölümlerinde Engin Benli, Ünal Silver, Hakan Atalay, Adnan Biricik ve Erol Babaoğlu rol alacak. EDHO yeni sezon ilk bölümüyle Eylül'ün son haftası ATV'de olacak.

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