MAGAZİN

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da şaşırtan final! Esra böyle geri döndü! EDHO 130. son bölüm izle!

DİZİ HABERLERİ  | 27.03.2019 02:36 | Son Güncelleme

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi 130. son bölümüyle ekrana geldi. EDHO son bölümde daha önce diziden ayrılan Sevcan Yaşar geri döndü. İlyas ve Hızır'ın son sahnede karşılarında Esra'yı görmesi izleyicileri şaşırttı. Dizide Esra'yı canlandıran Sevcan Yaşar'ın ortaya çıkması dengeleri değiştirecek. İşte Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz son bölüm final sahnesi ve yaşananlar.

ATV'nin fenomen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, 26 Mart Salı ekrana gelen 130. son bölümüyle nefes kesti. EDHO son bölümde Esra yeniden ortaya çıktı. Dizinin 3. sezonunda İlyas'tan ayrılan Esra ortadan kaybolmuş ama herkes de izi kalmıştı. İlyas'tan olan çocuğunu aldırdığı için ondan boşanan Esra diziden ayrılmıştı.

esra

Fuat'ın peşine düşen Çakırbeyliler, paralarının teslim edildiği kişinin Zeki olduğunu gördüklerinde Ünal Kaplan'ın ihanetine uğradıklarını anlarlar. Liderlerinin yaptığı bu hamleye kayıtsız kalamayacak olan masa üyeleri, bir bedel ödetilmesi konusunda hemfikir olacaklardır.

Hızır'ın planı ise Fuat'ı konuşturarak ihaneti belgelemek ve sonucunda masanın liderini değiştirmektir. Yaptıklarının karşılığında masasını kaybedeceğini tahmin eden Ünal Kaplan da çok iyi bir planla karşılık vermesi gerektiğini bilmektedir.

Çakırbeylilerin elinden kurtulmayı başaran Zeki, kendine yeni ortaklar ararken Façalılardan Ferman'ı tuzağına düşürür. Babası Haşmet'le arası açılan Ferman, Zeki'nin yeni kurbanı olduğunun farkına varamayacak kadar tecrübesiz olduğundan işlerin sarpa sarmasına yol açacaktır.

EDHO'DA ESRA ROLÜNDEKİ SEVCAN YAŞAR KİMDİR?

CtXJKvPXgAANYRG

Sevcan Yaşar, 1990 yılında İzmir’de dünyaya gelmiştir. Ege Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü'nü bitiren Sevcan Yaşar, sonrasında İstanbul’a taşındı. Oyunculuk hayalinin peşinden giden Sevcan Yaşar hala Yeditepe Üniversitesi tiyatro bölümünde eğitimine devam ediyor. Üniversiteden mezun olduktan sonra 2012 yılında Kayıp Şehir dizisi ile oyunculuk kariyerine ilk adımını atmıştır. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde canlandırdığı Esra karakteriyle tanınan Sevcan Yaşar, son olarak Star TV’de yayınlanan Erkenci Kuş dizisinde boy gösterdi. Değiştirdiği imajıyla herkesi şaşırtan Sevcan Yaşar dizide, iş konusunda oldukça hırslı, istediğini elde etmek için her şeyi yapabilecek kapasitede biri olan Aylin Yüksel karakterine hayat verdi. Ancak oradan da ayrılan Sevcan Yaşar, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisine geri döndü.

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ 131. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?
Başrollerinde Oktay Kaynarca, Ozan Akbaba, Yunus Emre Yıldırımer, Mustafa Üstündağ, Hüseyin Avni Danyal ve Tarık Ünlüoğlu'nun yer aldığı, usta senarist Raci Şaşmaz'ın yapımcılığını yaptığı ve Onur Tan'ın yönetmenliğini üstlendiği Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın 2 Nisan Salı ekrana gelecek olan 131. yeni bölüm fragmanı ise henüz yayınlanmadı.

Farklılıklarımız hiç bu kadar güzel olmamıştı! İşte genetiği benzersiz kılan 15 kişi Farklılıklarımız hiç bu kadar güzel olmamıştı! İşte genetiği benzersiz kılan 15 kişi
İstanbullu Gelin'de Faruk ve Süreyya'yı yıkan olay!İstanbullu Gelin'de Faruk ve Süreyya'yı yıkan olay!
'Bundan sonra babanız benim''Bundan sonra babanız benim'
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
EDHO 130. son bölüm izle edho 'Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 130. son bölüm izle sevcan yaşar edho esra sevcan yaşar kim eşkıya dünyaya hükümdar olmaz esra kim

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Bizim Hikaye dizisine yeni oyuncu!

Bizim Hikaye dizisine yeni oyuncu!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Acun o yarışmacıya isyan etti: 3 attı sonra yattı!

Acun o yarışmacıya isyan etti: 3 attı sonra yattı!

İstanbullu Gelin'de şok sahne! Faruk Süreyya'ya böyle yakalandı

İstanbullu Gelin'de şok sahne! Faruk Süreyya'ya böyle yakalandı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İstanbullu Gelin'de Faruk ve Süreyya'yı yıkan olay! Esma nerede? İstanbullu Gelin 78. yeni bölüm fragmanı izle!

İstanbullu Gelin'de Faruk ve Süreyya'yı yıkan olay!

Bizim Hikaye 63. yeni bölüm 2. fragmanı yayınlandı! 'Bundan sonra babanız benim'

'Bundan sonra babanız benim'

Sen Anlat Karadeniz dizisinden Çukur'a bomba transfer!

Sen Anlat Karadeniz'den Çukur'a bomba transfer!

Aşk ve Mavi hayranlarına müjde!

Aşk ve Mavi hayranlarına müjde!

Kuzgun dizisinin kadrosuna hangi ünlü oyuncu katıldı?

Kuzgun dizisinin kadrosuna hangi ünlü oyuncu katıldı?

Erkenci Kuş'ta flaş ayrılık! Hangi oyuncu diziden ayrılıyor?

Erkenci Kuş'ta flaş ayrılık! Hangi oyuncu diziden ayrılıyor?

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.