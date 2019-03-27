Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da şaşırtan final! Esra böyle geri döndü! EDHO 130. son bölüm izle!

ATV'nin fenomen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, 26 Mart Salı ekrana gelen 130. son bölümüyle nefes kesti. EDHO son bölümde Esra yeniden ortaya çıktı. Dizinin 3. sezonunda İlyas'tan ayrılan Esra ortadan kaybolmuş ama herkes de izi kalmıştı. İlyas'tan olan çocuğunu aldırdığı için ondan boşanan Esra diziden ayrılmıştı.

Fuat'ın peşine düşen Çakırbeyliler, paralarının teslim edildiği kişinin Zeki olduğunu gördüklerinde Ünal Kaplan'ın ihanetine uğradıklarını anlarlar. Liderlerinin yaptığı bu hamleye kayıtsız kalamayacak olan masa üyeleri, bir bedel ödetilmesi konusunda hemfikir olacaklardır.

Hızır'ın planı ise Fuat'ı konuşturarak ihaneti belgelemek ve sonucunda masanın liderini değiştirmektir. Yaptıklarının karşılığında masasını kaybedeceğini tahmin eden Ünal Kaplan da çok iyi bir planla karşılık vermesi gerektiğini bilmektedir.

Çakırbeylilerin elinden kurtulmayı başaran Zeki, kendine yeni ortaklar ararken Façalılardan Ferman'ı tuzağına düşürür. Babası Haşmet'le arası açılan Ferman, Zeki'nin yeni kurbanı olduğunun farkına varamayacak kadar tecrübesiz olduğundan işlerin sarpa sarmasına yol açacaktır.