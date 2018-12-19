MAGAZİN

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da Tuncay ve İzzet öldü mü? EDHO 120. son bölüm final sahnesi izle!

DİZİ HABERLERİ  | 19.12.2018 00:47 | Son Güncelleme

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 120. son bölümüyle ekrana geldi. EDHO son bölümde, Hızır ve İlyas'ın sorguladığı İzzet'in Alpaslan hakkında söyledikleri kafaları karıştırdı. Bu sorgu Alparslan ile ilgili şüphelerin de artmasına neden oldu. Diğer yandan ise İlyas sorgusunun ardından İzzet'i öldürdü. EDHO'nun final sahnesinde ise Hızır ve İlyas, Tuncay'a büyük bir oyun oynayarak yakaladı. Hızır, Tuncay'ı arabasının içinde öldürdü. İşte Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 120. son bölüm final sahnesi.

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da Tuncay ve İzzet öldü mü? EDHO 120. son bölüm final sahnesi izle!

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 120. bölümüyle 18 Aralık Salı akşamı ekrana geldi. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz son bölümde, kaçmaya çalışırken Çakırbeyliler'e yakalanan İzzet sorguya alındı. Hızır, İzzet'e bildiklerini anlatması halinde serbest kalacağını söyledi. Ancak İzzet anlatmaya Alpaslan'la başladı ve 'Tuncay'ın da senin gibi bir zaafı var. Her şeyi yönetmek ister. İstihbaratı, mafyayı, sokakları' dedi. İzzet'in bu söyledikleri Alpaslan'ı kızdırırken, Hızır ise şüpheye düştü. İlyas ise İzzet'i öldürdü.

EDHO'da Hızır Çakırbeyli, Ünal'a Alpaslan'ın kimlerle görüştüğünü ve neler yapmadığını bilmediğini söyledi. Ünal ise kendisinin Alpaslan'la ilgili bilgisi olduğunu ancak bunu Hızır'a söylemeyeceğini açıkladı. EDHO son bölüm finalinde ise Hızır bir düşmanını daha yok etti. Hızır, Tuncay'ı köşeye sıkıştırdı ve arabasında öldürdü.

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Çakırbeylilerin gazabından kaçmayı başaramayan İzzet, hayatta kalmak için uzlaşmaya hazırdır. Arkasındaki büyük gücü çökertebilmek adına, bağlantılarından bahsetmesi için sorguya alınır; fakat İzzet'in söyledikleri aileyi birbirine düşürmeye çalışmaktan öteye gitmez. Bu sorgu Alparslan ile ilgili şüphelerin de artmasına neden olacaktır. Yeğeninin kendisinden gizli birileriyle görüştüğünün farkında olan Hızır, bu konuyla ilgili Ünal Kaplan'ın ağzını yoklar. Cengiz'i gizli tanık olarak devreye sokan Tuncay da Alparslan'ın ilişki ağını çözmeye çok yaklaşmıştır. Gün geçtikçe köşeye sıkışan Alparslan'ın açık vereceği nokta ise Meltem ile olan ilişkisi olacaktır. Sırların uzun süre gizli kalamadığı Çakırbeyli hanesinde de sular durulmaz. Enişte ve Cemre birlikteliğin açığa çıkmasıyla gerilen ev ahalisi, aldatılmanın cezasının biran önce verilmesini ister. Bu konuyla ilgili sorumluluk sahibi olan İlyas'ın ise tavrı nettir. Aldatanların da, bunu öğrenip saklayanların da gözünün yaşına bakılmaksızın hesabı görülecektir.


Canan Karatay, 'en tehlikelisi' deyip uyardı! Sofralarımıza giriyorCanan Karatay, 'en tehlikelisi' deyip uyardı! Sofralarımıza giriyor
Bizim Hikaye'de Barış şoku!Bizim Hikaye'de Barış şoku!
Diriliş Ertuğrul'da büyük savaş başlıyor! Diriliş Ertuğrul'da büyük savaş başlıyor!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
'Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 120. son bölüm izle EDHO 120. son bölüm izle Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz tuncay öldü mü

En Çok Okunan Haberler

Melih Gökçek, Mehmet Özhaseki'ye desteğini geri mi çekti? Tweetleri sildi

Melih Gökçek, Mehmet Özhaseki'ye desteğini geri mi çekti? Tweetleri sildi

AK Parti Ankara adayı Mehmet Özhaseki'yle ilgili flaş iddia! Erdoğan: Hulusi Bey önerdi! Yanıldık

AK Parti Ankara adayı Mehmet Özhaseki'yle ilgili flaş iddia! Erdoğan: Hulusi Bey önerdi! Yanıldık

Beyaz Saray'dan flaş Gülen açıklaması

Beyaz Saray'dan flaş Gülen açıklaması

Fatih Portakal'dan dikkat çeken seçim iması!

Fatih Portakal'dan dikkat çeken seçim iması!

Burak Yılmaz'ın yeni adresi belli oldu

Burak Yılmaz'ın yeni adresi belli oldu

Keşan'da okullar bir gün tatil edildi

Keşan'da okullar bir gün tatil edildi

İlginizi Çekebilir

Hafta sonu yapılabilecek en keyifli 5 ev aktivitesi

Hafta sonu yapılabilecek en keyifli 5 ev aktivitesi

Çukur dizisinden Yasak Elma'ya flaş transfer!

Çukur dizisinden Yasak Elma'ya flaş transfer!

Mutluluk garantili ürünler ile yeni yıl hediyesi aramaya son!

Mutluluk garantili ürünler ile yeni yıl hediyesi aramaya son!

O Ses Türkiye'de yarışmacıdan jüriye büyük şok!

O Ses Türkiye'de yarışmacıdan jüriye büyük şok!

RTÜK'ten 'Kadın' dizisine 'çarpık ilişki' cezası

RTÜK'ten 'Kadın' dizisine 'çarpık ilişki' cezası

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kardeş Çocukları dizisine Bizim Hikaye'den sürpriz transfer!

Kardeş Çocukları'na Bizim Hikaye'den sürpriz transfer!

Erkenci Kuş dizisi için flaş karar! Hangi gün yayınlanacak?

Erkenci Kuş dizisi için flaş karar!

Kadın'da Sarp Bahar'a yapılan korkunç planı öğrendi! Kadın 44. son bölüm izle!

Kadın'da Sarp Bahar'a yapılan korkunç planı öğrendi!

Bizim Hikaye'de kaza yapan Barış öldü mü? Bizim Hikaye 52. yeni bölüm fragmanı izle!

Bizim Hikaye'de Barış şoku!

Diriliş Ertuğrul'da büyük savaş başlıyor! 'Türk'ün hürriyet ateşi yeniden yükselecek' Diriliş Ertuğrul 128. yeni bölüm 2. fragmanı izle!

Diriliş Ertuğrul'da büyük savaş başlıyor!

Yasemin Allen’e Amerika’dan tam not!

Yasemin Allen’e Amerika’dan tam not!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.