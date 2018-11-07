Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da Ünal öldü mü? Tarık Ünlüoğlu ayrıldı mı? EDHO 114. son bölüm final sahnesi izle

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin 6 Kasım Salı akşamı ekrana gelen 114. son bölümünün final sahnesi EDHO hayranlarını şaşırttı. Evinde yemek yiyen Hızır Çakırbeyli'ye yardımcısı Ünal Kaplan'ın geldiğini ve ayakta duramadığını söyledi. Kapıya giden Hızır ise karşısında Ünal'ı bayılmak üzere görünce şaşkınlık yaşadı. Hızır Ünal'ı düşmemesi için tuttu. Ünal Kaplan ise kendisini zehirlediklerini söyledi ve yere yığıldı. Burnundan kan gelen Ünal yerde hareketsiz kaldı. Bu sahne 'Ünal Kaplan öldü mü?' sorusunu akıllara getirdi. Usta oyuncu Tarık Ünlüoğlu Eşkıya Dünyay Hükümdar Olmaz'dan ayrıldı mı?
Bu sorular EDHO 115. yeni bölümde belli olacak. Dizinin yeni bölüm fragmanı ise Pazar akşamı ATV tarafından yayınlanacak.
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR 114. SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Hızır, emekli olduğunu söyleyerek Çakırbeyli ailesinin sorumluluğunun İlyas'ta olduğunu ilan eder. Parasını, ortaklarını dolayısıyla da gücünü kaybeden İzzet, İlyas'la uzlaşmak için Fuat'ı devreye sokar. Eğer bir anlaşma olacaksa şartlar nettir; içlerindeki hainin adına karşılık barış... Yapılan anlaşma sonucunu hainliğinin ortaya çıkması an meselesi olan Ateş'in, ardına saklandığı düzmece ilişkisi de başına bela olmaya başlar. Ateş, kendini kurtarabilmek için bu belayı hızlıca başından savacaktır. İlyas kontrolü tamamen ele almışken tozu dumana katar ve yaptığı infazlara imzasını atmaktan çekinmez. Bu tavırlarıyla düşmanlarının yüreğine korku salarken başlattığı büyük savaşın karşılığının bedelini tek başına ödemeyecektir...
EDHO'NUN ÜNAL KAPLAN'I TARIK ÜNLÜOĞLU KİMDİR?
ATV ekranlarında yayınlanmakta olan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde Ünal Kaplan karakterini canlandıran Tarık Ünlüoğlu; uzun yılların tiyatro oyuncusudur. Tarık Ünlüoğlu, 1957 yılında İzmir'de doğmuştur. İzmir Namık KemalLisesi'nden mezun oldu. Ankara Hacettepe Üniversitesi Devlet Konservatuarı Opera bölümüne girdi ve bir yıl okuduktan sonra Konservatuarın Tiyatro bölümüne geçti.
Ankara Devlet Tiyatrosu'nda 25 yıl görev yaptı. Daha sonra İstanbulDevlet Tiyatrosu'na tayin oldu.
Tarık Ünlüoğlu, Tiyatro oyunculuğunun yanı sıra sinema filmi ve dizilerde de oynadı aynı zamanda dublaj çalışmaları da yaptı.
2008 yılında başlayıp 3 sezon devam eden "Benim Annem Bir Melek" adlı dizide Oya Başar, Dolunay Soysert, Ali Sunal,Şehsuvar Aktaş, Ayçin İnci ile beraber rol almıştır.
2014 yılında yapımcısı Necati Akpınar, senaristi Ata Demirer ve Ata Demirer ileDemet Akbağ'ın başrollerde oynadığı "Eyyvah Eyvah 3" adlı sinema filmindeÖzge Borak, Salih Kalyon, Serra Yılmaz ve Ayşenil Şamlıoğlu gibi oyuncularla beraber oynadı.
Tarık Ünlüoğlu, 2014 yılında "Ah Neriman" adlı dizide Perran Kutman, Sezin Akbaşoğulları, Avni Yalçın ile başrolde oynadı.
Tarık Ünlüoğlu'nun 11 yıl süren ilk evliliğinden Zeynep adında bir kızı vardır. Kızı Zeynep, Levent Kırca ile Oya Başar'ın oğlu Umut Kırca ile evlidir.
Tarık Ünlüoğlu, 1988 yılından beri 25 yıl birlikte yaşadığı Gülenay Kalkan ile 14 Şubat 2013 tarihinde Berlin'de evlendi.
Tiyatro :
2005 - Uyarca : Friedrich Dürrenmatt - İstanbul Devlet Tiyatrosu
2003 - Taraf Tutmak : Ronald Harwood - İstanbul Devlet Tiyatrosu
1998 - Ziyaretçi : Éric-Emmanuel Schmitt - Ankara Devlet Tiyatrosu
1997 - Ateşle Oynayan : Nihat Asyalı - Ankara Devlet Tiyatrosu
1996 - Resimli Osmanlı tarihi : Turgut Özakman - Ankara Devlet Tiyatrosu
1995 - Martı : Anton Çehov - Ankara Devlet Tiyatrosu
1993 - Patlat Bir Shakespeare : Semih Sergen - Ankara Devlet Tiyatrosu
1992 - Uyarca : Friedrich Dürrenmatt - Ankara Devlet Tiyatrosu
1989 - Yüzlerce Çiçek Birden Açtı : Tarık Buğra - Ankara Devlet Tiyatrosu
1988 - Fadik Kız : Orhan Asena - Ankara Devlet Tiyatrosu
1987 - Kılıç ve Ney : Turan Oflazoğlu - Ankara Devlet Tiyatrosu
1985 - Sırça Biblolar : Tennessee Williams - Ankara Devlet Tiyatrosu
1983 - Galile'nin Yaşamı : Bertolt Brecht - Ankara Sanat Tiyatrosu
1982 - Resimli Osmanlı Tarihi : Turgut Özakman - Ankara Sanat Tiyatrosu
1981 - Yunus Emre (oyun) : Recep Bilginer - Ankara Devlet Tiyatrosu
1980 - Kurban (oyun) : Güngör Dilmen - Ankara Devlet Tiyatrosu
1979 - Arturo Ui'nin Önlenebilir Yükselişi : Bertolt Brecht - Ankara Devlet Tiyatrosu
1978 - Eskicinin Tazesi : Federico Garcia Lorca - Ankara Devlet Tiyatrosu
1977 - Cimri : Moliere - Ankara Devlet Tiyatrosu
1977 - İki Kova Su : A.E.Gredianus' - Ankara Devlet Tiyatrosu
1976 - My Fair Lady : Alan Jay Lerner - Ankara Devlet Tiyatrosu
1973 - İstanbul Efendisi : Musahipzade Celal - Ankara Devlet Tiyatrosu
Filmleri ve Dizileri :
2014 - Ah Neriman (dizi)
2014 - Eyyvah Eyvah 3 (sinema)
2014 - Bir Yusuf Masalı (dizi)
2011-2013 - Avrupa Avrupa (dizi)
2011 - Sümela'nın Şifresi: Temel (sinema)
2011 - Eyyvah Eyvah 2 (sinema)
2011 - Berlin Kaplanı (sinema)
2009 - Aşkın İkinci Yarısı (sinema)
2008-2010 - Benim Annem Bir Melek (dizi)
2008 - Dalgakıran (dizi)
2007 - Kabadayı (sinema)
2007 - Benden Baba Olmaz (dizi)
2007 - Bayrampaşa: Ben Fazla Kalmayacağım (sinema)
2006 - Umut Adası (sinema)
2006 - Bebeğim (dizi)
2005-2007 – Gümüş (dizi)
2003-2004 - Kurtlar Vadisi (dizi)
2001 - Nasıl Evde Kaldım (dizi)
1998 - Cumhuriyet (sinema)
1996 - Bir Erkeğin Anatomisi (sinema)
1983 - Kurt ve Kuzu (dizi)
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