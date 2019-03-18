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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da Zeki'den Hızır'a korkunç işkence! EDHO 129. yeni bölüm fragmanı izle!

DİZİ HABERLERİ  | 18.03.2019 01:29 | Son Güncelleme

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 129. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. EDHO yeni bölümde kafasına çuval geçirilip Zeki'ye teslim edilen Hızır Çakırbeyli korkunç bir işkenceyle karşı karşıya kalıyor. Zeki, Hızır'a kuşlara yem etmek için bağlıyor. Diğer yandan ise Çakırbeyliler, Hızır'ı kurtarmak için operasyona başlıyor. Peki Hızır nasıl kurtulacak? İşte Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 128. yeni bölüm fragmanı

ATV'nin fenomen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın 19 Mart Salı akşamı ekrana gelecek olan 128. yeni bölümünde Zeki'nin eline düşen Hızır için tehlike çanları çalıyor. Zeki adamlarına 'Onu kuşların olduğu bölgeye götürün. Bir kazığa bağlayın. Kuşlar ağzını yüzünü parçaladığı zaman bana haber verin' diye talimat veriyor. Hızır korkunç bir işkenceye maruz kalırken, kardeşi İlyas ile Alpaslan ise Hızır'ı kurtarmak için harekete geçiyor.

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
EDHO'da Hızır Ünal Kaplan'ın tüm söylediklerine rağmen yeni bir plan yaptı. Ünal onu engellemeye çalışsa da Hızır artık eski Hızır olmadığını söyledi. Hızır, Ünal'ın tüm engelleme çabalarına rağmen intikam planını devreye soktu. Zeki, Façalılar'a yaklaşmaya çalıştı ama umduğunu bulamadı. Hızır ise yanında Ünal varken, Mesut'un karargahını uzaktan kumandalı bombayla havaya uçurdu. Hızır bunun ardından polisler tarafından evinde gözaltına alındı. Ancak Hızır emniyette sorgudayken istihbarattan Akif geldi ve Hızır'ın sorgusunu kendilerinin yapacağını söyledi. Diğer yandan Mesut'un ise saldırıdan kurtulduğu ortaya çıktı.

Ancak Hızır Çakırbeyli'yi emniyetten alan Akif, Zeki'nin karşısına çıkardı. Karşısında Hızır'ı eli kolu bağlı bulan Zeki ise Hızır'ı tutsak aldı. Zeki Hızır'a 'Son bir söyleyeceğin var mı?' diye sordu. Peki Zeki Hızır'ı öldürecek mi? Hızır nasıl kurtulacak?

Zeki'nin Çakırbeylileri bitirmek üzerine yaptığı planın ilk kurbanı olan Alparslan, sevdikleri uğruna gözünü bile kırpmadan canını feda edebileceğini bir kere daha kanıtlamıştır. Yeğenine yapılanlara karşılık öfke ile düşüncesizce hareket etmesinden korkulan Hızır'ın karşısında ilk duracak kişi Ünal Kaplan olacaktır. Alparslan'ın başına gelenlerin ardından kendi de dahil hiç kimsenin canını umursamayacak olan Hızır, ondan beklenenin aksine mantıklı bir plan yapar. En büyük amacı ise bundan sonra sevdikleriyle değil bizzat kendisiyle savaşmaları gerektiğini düşmanlarına öğretmek olacaktır. Zeki, icraatlarıyla masanın karşısında adeta bir güç gösterisi yaparken gözünü diktiği para ve mallardan önce herkesin nefretine sahip olmuştur. Başta Façalılarla yakınlaşmayı hedefleyen Zeki, bu amacına ulaşamayınca ilk işi Hızır'ı öldürmek için harekete geçmek olacaktır.

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