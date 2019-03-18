Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da Zeki'den Hızır'a korkunç işkence! EDHO 129. yeni bölüm fragmanı izle!

ATV'nin fenomen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın 19 Mart Salı akşamı ekrana gelecek olan 128. yeni bölümünde Zeki'nin eline düşen Hızır için tehlike çanları çalıyor. Zeki adamlarına 'Onu kuşların olduğu bölgeye götürün. Bir kazığa bağlayın. Kuşlar ağzını yüzünü parçaladığı zaman bana haber verin' diye talimat veriyor. Hızır korkunç bir işkenceye maruz kalırken, kardeşi İlyas ile Alpaslan ise Hızır'ı kurtarmak için harekete geçiyor.

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

EDHO'da Hızır Ünal Kaplan'ın tüm söylediklerine rağmen yeni bir plan yaptı. Ünal onu engellemeye çalışsa da Hızır artık eski Hızır olmadığını söyledi. Hızır, Ünal'ın tüm engelleme çabalarına rağmen intikam planını devreye soktu. Zeki, Façalılar'a yaklaşmaya çalıştı ama umduğunu bulamadı. Hızır ise yanında Ünal varken, Mesut'un karargahını uzaktan kumandalı bombayla havaya uçurdu. Hızır bunun ardından polisler tarafından evinde gözaltına alındı. Ancak Hızır emniyette sorgudayken istihbarattan Akif geldi ve Hızır'ın sorgusunu kendilerinin yapacağını söyledi. Diğer yandan Mesut'un ise saldırıdan kurtulduğu ortaya çıktı.