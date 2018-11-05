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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'daki hastane sahnesine ünlü doktordan teşekkür! 'Sağlıkta şiddete karşı...'

DİZİ HABERLERİ  | 05.11.2018 02:40 | Son Güncelleme

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisindeki hastane ve doktor sahnesine, Prof. Dr. Bingür Sönmez'den gelen teşekkür mesajını başrol oyuncusu Oktay Kaynarca paylaştı. Dizilerdeki doktorlara karşı sert tutumlardan bıktığını söyleyen Prof. Dr. Bingür Sönmez, sağlıkta şiddete karşı duyarlılıkları için Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz ekibine teşekkür etti. İşte Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 113. bölümdeki doktor ve hastane sahnesi...

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'daki hastane sahnesine ünlü doktordan teşekkür! 'Sağlıkta şiddete karşı...'

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın geçen hafta ekrana gelen 113. son bölümünde Oktay Kaynarca'nın canlandırdığı Hızır Çakırbeyli vurulmuş ve ameliya alınmıştı. Hızır'ın kardeşi ve yakınları ise ameliyathane önünde bekliyordu. O sırada içerden çıkan doktor, hasta hakkında bilgi verdi ve kalabalığın dağılmasını istedi. Alpaslan ve Hızır'ın yakınlarının doktora kibar ve saygılı davranması ise ünlü cerrah Prof. Dr. Bingür Sönmez'in dikkatini çekti.

'DİZİLERDEKİ SAĞLIKTA ŞİDDETİ TEŞVİK EDEN SAHNELERDEN...'
Daha önce bazı dizilerde doktorlara karşı sert tutum takınan karakterlere tepki gelmişti. Prof. Dr. Bingür Sönmez'in Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'daki bu sahne için teşekkür mesajını, dizinin başrol oyuncusu Oktay Kaynarca Instagram hesabından paylaştı. Sahnenin videosunu da yayınlayan Oktay Kaynarca paylaşımında, Bingür Sönmez'in şu mesajını da yazdı:

"Değerli arkadaşlarım yıllardır dizilerde sağlıkta şiddeti teşvik eden sahnelerden bıkmıştım. İlk defa Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde ameliyathane önünde sağlık ekibine saygılı davranıldığını gördük. Sevgili Oktay Kaynarca'nın şahsında Raci Şaşmaz ve Bahadır Özdener'e ve Onur Tan'a teşekkür ediyoruz. Bize olması gerekeni sunmuşlar, örnekleri çok olsun. Prof. Dr. Bingür Sönmez"

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