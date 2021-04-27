Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde yeni transfer! Erdinç Gülener EDHO'ya kadrosunda

Oyuncu kadrosunda Oktay Kaynarca, Ozan Akbaba, Yunus Emre Yıldırımer, Pelin Akil gibi isimlerin yer aldığı EDHO'ya son olarak Erdinç Gülener dahil oldu. Altı sezondur izleyenler tarafından ATV ekranlarında beğeni ile takip edilen EDHO dizisinin kadrosunda dahil olan Erdinç Gülener, Volkan karakterine hayat verecek.

ERDİNÇ GÜLENER KİMDİR?

Türk tiyatro, sinema ,dizi oyuncusu ve dublaj sanatçısı Erdinç Gülener, 26 Ocak 1971 yılında İzmit'te dünyaya gelmiştir. İlk orta ve lise eğitimini İzmit'te tamamladı. 1997 yılında Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Oyunculuk Ana Sanat Dalı'ndan mezun oldu. Aynı yıl devlet tiyatrolarının açmış olduğu sınavı kazanan Gülener, Trabzon Devlet Tiyatrosu'nda oyuncu olarak göreve başladı. 2005 yılına kadar bu görevini sürdüren sanatçı, Ankara Devlet Tiyatrosu'na atandı ve halen burada oyuncu olarak çalışmaya devam etmektedir.

Kameralar karşısına ilk kez 2007 yılında yayınlanan Yeniz Evli dizisinde canlandırdığı Payidar karakteriyle adım atan Erdinç Gülener, bugüne kadar Ustalar, Alimler ve Sultanlar, Kurtlar Vadisi Pusu, Bu İşte Bir Yalnızlık Var, Ben Onu Çok Sevdim, Fakat Müzeyyen Bu Derin Bir Tutku, Kertenkele, Bir Deli Sevda ve Çukur gibi pek çok yapımda rol almıştır. Erdinç Gülener Son olarak Kuşlarla Yolculuk dizisinde Şeyh karakterine hayat vermiştir.