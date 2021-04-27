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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde yeni transfer! Erdinç Gülener EDHO'ya kadrosunda

27.04.2021 23:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ATV ekranlarında izleyenler tarafından ilgi ile takip edilen Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisine bir yeni isim daha dahil oldu. Kurtlar Vadisi ve Çukur dizilerinde de rol alan Erdinç Gülener EDHO dizisi ile sevenlerinin karşısında olacak.

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde yeni transfer! Erdinç Gülener EDHO'ya kadrosunda

Oyuncu kadrosunda Oktay Kaynarca, Ozan Akbaba, Yunus Emre Yıldırımer, Pelin Akil gibi isimlerin yer aldığı EDHO'ya son olarak Erdinç Gülener dahil oldu. Altı sezondur izleyenler tarafından ATV ekranlarında beğeni ile takip edilen EDHO dizisinin kadrosunda dahil olan Erdinç Gülener, Volkan karakterine hayat verecek.

ERDİNÇ GÜLENER KİMDİR?

Türk tiyatro, sinema ,dizi oyuncusu ve dublaj sanatçısı Erdinç Gülener, 26 Ocak 1971 yılında İzmit'te dünyaya gelmiştir. İlk orta ve lise eğitimini İzmit'te tamamladı. 1997 yılında Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Oyunculuk Ana Sanat Dalı'ndan mezun oldu. Aynı yıl devlet tiyatrolarının açmış olduğu sınavı kazanan Gülener, Trabzon Devlet Tiyatrosu'nda oyuncu olarak göreve başladı. 2005 yılına kadar bu görevini sürdüren sanatçı, Ankara Devlet Tiyatrosu'na atandı ve halen burada oyuncu olarak çalışmaya devam etmektedir.

Kameralar karşısına ilk kez 2007 yılında yayınlanan Yeniz Evli dizisinde canlandırdığı Payidar karakteriyle adım atan Erdinç Gülener, bugüne kadar Ustalar, Alimler ve Sultanlar, Kurtlar Vadisi Pusu, Bu İşte Bir Yalnızlık Var, Ben Onu Çok Sevdim, Fakat Müzeyyen Bu Derin Bir Tutku, Kertenkele, Bir Deli Sevda ve Çukur gibi pek çok yapımda rol almıştır. Erdinç Gülener Son olarak Kuşlarla Yolculuk dizisinde Şeyh karakterine hayat vermiştir.

EDHO YENİ BÖLÜMDE NELER OLUYOR?

Hızır Çakırbeyli, Tuncay'ı infaz ettikten sonra hedefine Rıdvan ve çetesini koyar. Düşmanını tanımak için ayağına giden Hızır Çakırbeyli, savaş çanları çalan Rıdvan'a 24 saat süre verir. Yapılan görüşmede Tipi'yi kızdırmak için merhum eşi Gönül'e iftira atan Macit ise yaptığı hatayı hayatıyla öder. Tipi'nin Macit'i infaz etmesi savaşın fitilini ateşler. Tuncay ve ekibinin yaptığı hataya düşmeyen Rıdvan, Hızır Çakırbeyli ve dostlarını hafife almaz ve gerekli bağlantıları önceden kurar. Kardeşi Macit'in intikamını almak için gözünü karartan Rıdvan, hedefine Tipi'yi koyar. Hızır Çakırbeyli ise Tuncay'dan sonra daha büyük bir düşmanla karşı karşıya kaldığının farkındadır. Hızır Çakırbeyli'nin vereceği bu savaşta en büyük desteği ise yeğeni Alpaslan ve eski düşmanı Yaman Korkmaz olur. İlyas ve Ömür Çakırbeyli arasındaki gerilim gün geçtikçe artmaya devam eder. Eşinin hayatından endişe ettiği için işlerden elini çekmesini isteyen Ömür, İlyas Çakırbeyli'yi köşeye sıkıştırır ve ağzından boşanma kelimeleri dökülür.


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