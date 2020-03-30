Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin çekiminde koronavirüsü önlemleri

Onur Tan, Zübeyir Şaşmaz ve Baran Özçaylan'dan oluşan 3 yönetmenin çalıştığı dizide ekipler 40'ar kişiden oluşuyor. Set ekibi çekimlerin yapıldığı mekanlara girmeden önce özel ekipler tarafından dezenfekte çalışmaları yapılıyor ve insan hayatı ön planda tutuluyor.

Oyuncularının ve set ekibinin sağlığının her şeyden üstün tutan yapım, sete gelen karavan, jenaratör ve yemek kamyonları başta olmak üzere günde en az 3 kez dezenfektesini yaptırıyor. Ulaştırma departmanında ki her araca da sık sık dezenfektesini yaptıran yapım, personelin sosyal mesafeye uymasını sağlayarak toplu taşıma yerine tek tek özel araçlarla evden aldırtıyor.

HER EKİBE BİR AMBULANS

Alınan bu tedbirlerle yetinmeyen yapım, sette hazırda ambulans ve sağlık ekipleri bekletiyor. Bekleyen ekipler, çalışanların ve oyuncuları kontrol ederek sağlık taramasını yapıyor. Tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19'u hafife almayan ekip, kendileri için özel yaptırtılan tulumlar ve maskeleri kullanıyor. Ekip çekimlerin yapıldığı mekana kendisinden sonra gelecekler için dezenfektesini yenileterek seti terk ediyor.