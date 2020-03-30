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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin çekiminde koronavirüsü önlemleri

DİZİ HABERLERİ  | 30.03.2020 15:24 | Son Güncelleme

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, aldığı önlemlerle koronavirüsüne (Covid-19) savaş açtı. Çekimlerin yapıldığı mekanlarda konuyla ilgili çok sıkı önlemler alan yapım ekibi bu hareketiyle dikkat çekti.

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin çekiminde koronavirüsü önlemleri

Onur Tan, Zübeyir Şaşmaz ve Baran Özçaylan'dan oluşan 3 yönetmenin çalıştığı dizide ekipler 40'ar kişiden oluşuyor. Set ekibi çekimlerin yapıldığı mekanlara girmeden önce özel ekipler tarafından dezenfekte çalışmaları yapılıyor ve insan hayatı ön planda tutuluyor.

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Oyuncularının ve set ekibinin sağlığının her şeyden üstün tutan yapım, sete gelen karavan, jenaratör ve yemek kamyonları başta olmak üzere günde en az 3 kez dezenfektesini yaptırıyor. Ulaştırma departmanında ki her araca da sık sık dezenfektesini yaptıran yapım, personelin sosyal mesafeye uymasını sağlayarak toplu taşıma yerine tek tek özel araçlarla evden aldırtıyor.

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HER EKİBE BİR AMBULANS

Alınan bu tedbirlerle yetinmeyen yapım, sette hazırda ambulans ve sağlık ekipleri bekletiyor. Bekleyen ekipler, çalışanların ve oyuncuları kontrol ederek sağlık taramasını yapıyor. Tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19'u hafife almayan ekip, kendileri için özel yaptırtılan tulumlar ve maskeleri kullanıyor. Ekip çekimlerin yapıldığı mekana kendisinden sonra gelecekler için dezenfektesini yenileterek seti terk ediyor.

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Yetkililerin aldığı 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağını da özenle uygulayan yapım ekibi, 65 yaşın üstünde 2 oyuncusunun sahnelerine de ara verdi. Sabina Toziya ve Turgay Tanülkü'nün sahnelerine bir süre ara veren ekip, oyuncularının da her ihtiyacının karşılanması talimatını verdi.

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Okuyucu Yorumları 5 yorum
sokaga çıkma yasagında büyük hata yapıldı65 yaş ve üstündeki insanlara büyük haksızlık sadaece ülkemizde bu ayrım yapıldı rusyanın tesbitini baksınlar biraz ders alsınlar hangi yaş gurubu daha riskli
Allah akıl fikir versin geberecekler birde sizinle uğraşacak doktorlar
Çokta fifi sizin eşkiya dünyanız nolucak sonunda ölümsüzlük swmbolümü veriyolar.
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